Découverte du pont d’Or : l’expérience d’une touriste étrangère

Au Vietnam, certains lieux vus mille fois sur internet prennent une tout autre dimension lorsqu’on les découvre en réalité. Sur un pont célèbre du Centre du pays, une touriste étrangère n’a pas pu retenir ses larmes face à un paysage qu’elle rêvait de voir depuis longtemps.

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Photo : @edenmedspa/CVN

Le Vietnam figure parmi les destinations familières pour de nombreux voyageurs étrangers depuis longtemps. Le pays séduit par la diversité de ses paysages, la richesse de sa cuisine et l’originalité de certains sites touristiques.

Bien avant leur voyage, beaucoup de visiteurs découvrent ces lieux à travers les réseaux sociaux, des vidéos ou des articles publiés dans la presse internationale. Ces images éveillent la curiosité et nourrissent l’envie de partir. Mais lorsque les voyageurs arrivent enfin sur place, l’expérience peut parfois dépasser tout ce qu’ils avaient imaginé.

Un moment d’émotion inattendu

Récemment, une touriste étrangère a partagé une expérience marquante lors de son voyage dans le Centre du Vietnam. Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, elle raconte sa première visite d’un site touristique très connu de la région.

Au moment où elle a posé le pied sur le pont et regardé le paysage autour d’elle, l’émotion l’a submergée. Devant les montagnes et les nuages qui s’étendaient à perte de vue, la jeune femme s’est mise à pleurer.

Tout en essuyant ses larmes, elle a confié face à la caméra : "Je sais que je pleure très mal, mais cet endroit est tellement beau. C’est quelque chose que je voulais voir depuis très longtemps".

Le lieu qui a suscité une telle émotion n’est autre que le pont d’Or, devenu l’une des attractions touristiques les plus connues du Vietnam ces dernières années.

Un rêve nourri par les images

Dans sa vidéo, la touriste explique qu’elle connaissait ce pont depuis longtemps grâce aux photos et aux vidéos qui circulent largement sur internet.

L’image de cette passerelle dorée serpentant au milieu des montagnes, soutenue par deux immenses mains couvertes de mousse, avait immédiatement attiré son attention. Depuis ce jour, elle espérait pouvoir un jour contempler ce paysage de ses propres yeux.

Ainsi, lorsqu’elle s’est finalement retrouvée sur le pont, face aux montagnes et à la mer de nuages au loin, l’émotion a été immédiate. Selon ses mots, ce moment ressemblait à la réalisation d’un rêve de voyage longtemps attendu.

Photo : VNA/CVN

La vidéo de la touriste a rapidement attiré l’attention des internautes. De nombreux commentaires ont souligné que son émotion était compréhensible.

Beaucoup de voyageurs étrangers disent en effet ressentir la même impression lorsqu’ils découvrent ce lieu pour la première fois : celle de voir enfin en réalité un paysage qu’ils avaient longtemps admiré à travers des images.

Pour de nombreux visiteurs venus de l’étranger, le pont d’Or n’est pas seulement un site touristique. Il représente un lieu emblématique qu’ils ont découvert bien avant leur voyage, à travers l’écran de leur téléphone ou de leur ordinateur.

C’est peut-être pour cette raison que le moment où ils s’y rendent réellement prend une dimension particulière.

Pour la touriste de cette histoire, l’instant passé sur ce pont au milieu des montagnes du centre du Vietnam restera sans doute l’un des souvenirs les plus marquants de son voyage.

Thao Nguyên/CVN