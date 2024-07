Le bilan des bombardements israéliens dans le centre de Gaza s'élève à 30 morts

Au moins 30 Palestiniens ont été tués et plus de 100 autres blessés lors de bombardements israéliens sur un hôpital de campagne à Deir al-Balah, dans le centre de la bande de Gaza, ont annoncé samedi 27 juillet les autorités sanitaires basées à Gaza. L'armée israélienne a bombardé l'hôpital avec trois missiles tirés par des avions de chasse, a déclaré samedi 27 juillet le bureau de presse dirigé par le Hamas, notant que les attaques israéliennes avaient exercé une pression énorme sur les équipes médicales et provoqué une pénurie de fournitures médicales et de santé à Gaza.

Xinhua/VNA/CVN