France

Edouard Geffray écrit aux lycéens à deux jours de la rentrée

" Nous n'avons qu'un seul objectif : vous permettre de progresser (...) et de devenir des citoyens libres et éclairés ". À deux jours de la rentrée des vacances de Toussaint, le ministre français de l'Éducation a écrit vendredi 30 octobre une lettre aux lycéens dont les organisations ont appelé à poursuivre la mobilisation.

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Photo : AFP/VNA/CVN

"Chers lycéens, chères lycéennes je tiens à vous redire (...) le profond attachement de tout le service public de l'Éducation et de toutes celles et tous ceux qui la composent à votre épanouissement, votre instruction et votre réussite", écrit Edouard Geffray dans une lettre de deux pages postée vendredi soir 30 octobre sur X.

"Un pays qui croit dans son avenir croit dans sa jeunesse. Nous avons profondément confiance en vous, et nous avons un seul objectif : vous permettre de progresser et de vous épanouir et de devenir des citoyens libres et éclairés", poursuit-il.

"Vous avez été plus d'une centaine de milliers à déposer vos contributions sur la plateforme de consultation mise à votre disposition", a-t-il "remercié" avant d'égrener les différentes mesures annoncées par le gouvernement lundi 2 novembre.

Figurent parmi les annonces : le remplacement progressif de Parcoursup d'ici 2028, l'annulation des suppressions de postes prévues dans l'Éducation nationale avec la création de 500 postes de professeurs supplémentaires, le plafonnement à 28 élèves par classe de seconde, la révision du contrôle continu au baccalauréat ou encore la création de 15.000 places dans l'enseignement supérieur.

Après six semaines de mobilisation, les organisations étudiantes et lycéennes, qui participeront samedi 31 octobre à la manifestation des gilets jaunes, ont appelé après les annonces du gouvernement à poursuivre le mouvement, estimant n'avoir obtenu "que des miettes".

AFP/VNA/CVN