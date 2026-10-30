Le Grand prix de l'Académie française décerné à Sébastien Lapaque

L'Académie française a décerné jeudi 29 octobre son Grand Prix du roman 2026 à l'écrivain Sébastien Lapaque pour Le rappel des oiseaux (Actes Sud), un livre poétique sur les traces de François d'Assise.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Le rappel des oiseaux a obtenu huit voix au troisième tour du scrutin auquel ont pris part les académiciens réunis à l'Académie française à Paris.

Cet ouvrage a devancé les deux autres romans finalistes, La solitude des professeurs est infinie (Gallimard), de Yannick Haenel, qui a obtenu sept voix, et Heures sauvages (Éditions Héloïse d'Ormesson), de Marie Petitcuénot, qui a eu trois voix.

Le lauréat reçoit un montant de 10.000 euros.

Sorti début octobre, Le rappel des oiseaux raconte "le destin singulier" de Noé, enfant en Bretagne dans les années 1970, qui, après la disparition de son grand amour, entreprend un cheminement spirituel "dans le sillage de François d'Assise" en étant conduit par le chant des oiseaux, selon son éditeur.

Sébastien Lapaque, 55 ans, qui est aussi critique littéraire, a publié plusieurs romans, dont Ce monde est tellement beau en 2021, et Echec et mat au paradis, récompensé par le prix Renaudot de l'essai en 2024.

Cet auteur qui publie depuis la fin des années 1990 est également un défenseur passionné du vin nature, en particulier avec son ouvrage Le Petit Lapaque des vins de copains.

En 2025, le Grand Prix du roman de l'Académie avait été décerné à l'autrice haïtienne Yanick Lahens pour Passagères de nuit.

La saison des prix littéraires se poursuit la semaine prochaine avec les annonces des prix Médicis lundi, Goncourt et Renaudot mardi et Femina mercredi. Le prix Décembre a récompensé mardi 27 octobre Nous aussi (Actes Sud) d'Anne Godard.

AFP/VNA/CVN