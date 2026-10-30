Mort de Patrick Stewart, star des sagas X-Men et Star Trek, à 86 ans

L'acteur britannique Patrick Stewart, connu pour avoir incarné le Professeur Charles Xavier dans la saga X-Men , et le capitaine Jean-Luc Picard dans la série Star Trek , est décédé à l'âge de 86 ans, selon un communiqué publié jeudi 29 octobre.

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Photo d'archives : AFP/VNA/CVN

Le comédien est mort mercredi 28 octobre, "au terme d'un bref et poignant combat contre la maladie d'Alzheimer et la démence à corps de Lewy", une autre maladie neurodégénérative, a annoncé son compte officiel sur les réseaux sociaux.

Crâne rasé et visage émacié, Patrick Stewart était reconnaissable entre mille. Sa carrière englobe bien plus que ses rôles de science-fiction. Il était considéré comme l'un des plus grands acteurs shakespeariens de sa génération.

"Sa voix et son talent unique resteront à jamais synonymes de performances inoubliables dans tous les genres", a salué son compte officiel.

Son amour du théâtre, et de Shakespeare en particulier, ne l'a jamais quitté. Entre les tournages, il retournait sur les planches. En 2008, il remporta un Laurence Olivier Award pour son Macbeth et, en 2016, passa six mois dans le West End londonien aux côtés de son vieil ami Ian McKellen dans No Man's Land de Harold Pinter.

Membre de la Royal Shakespeare Company, l'acteur se sentait offensé par les insinuations dans son pays selon lesquelles il "se déclassait" en rejoignant la télévision américaine lorsqu'il accepta, dans les années 80, d'enfiler l'uniforme du capitaine Jean-Luc Picard et de piloter l'USS Enterprise pour le feuilleton Star Trek : la nouvelle génération.

"Talent unique"

"Un jour, irrité, j'ai dit : +vous savez, toutes ces années avec la Royal Shakespeare Company, toutes ces années à jouer des rois et des princes, à déclamer des vers blancs, à arpenter le paysage anglais, n'étaient rien d'autre qu'une préparation à m'asseoir dans le fauteuil de capitaine de l'Enterprise", avait-il raconté.

Photo d'archives : AFP/VNA/CVN

Ce premier grand rôle dans la science-fiction lui a ouvert en grand les portes du cinéma hollywoodien. Par la suite, le visage de cet acteur anobli en 2010 par la couronne britannique est devenu indissociable de celui du Professeur Charles Xavier, le télépathe en fauteuil roulant des films X-Men.

Il a repris ce rôle de mentor de cette bande de super-héros mutant à la fois dans les multiples opus de la saga et dans celle des Avengers.

"Sir Patrick a donné vie au professeur Charles Xavier avec une grâce, une intelligence et une humanité extraordinaires, définissant le personnage pour des générations de fans", ont salué les studios Marvel sur les réseaux sociaux. "Il était un talent unique, un collaborateur généreux et un véritable gentleman."

"Nous avons perdu aujourd'hui l'un des géants de la scène et de l'écran. Et, à mes yeux, un ami et un homme extraordinaires. J'ai tant appris de lui", a réagi sur Instagram Hugh Jackman, qui joue son protégé Wolverine dans la saga.

Calvitie prématurée

Patrick Stewart est né le 13 juillet 1940 dans la petite ville de Mirfield, dans le West Yorkshire. Plus jeune d'une fratrie de trois garçons issue d'un milieu ouvrier, il a grandi dans un foyer marqué par les violences conjugales. Son père, revenu de la Seconde Guerre mondiale, brutalisait souvent sa mère.

Devenu acteur de renommée mondiale, Patrick Stewart s'est ensuite engagé dans la lutte contre les violences conjugales, qu'il a souvent décrites comme un "problème masculin".

Il a quitté l'école à 15 ans, mais non sans l'encouragement de son professeur d'anglais, Cecil Dormand, qui lui fit découvrir Shakespeare puis lui donna son premier rôle dans une pièce avec des adultes.

Prématurément chauve, M. Stewart fut écarté de nombreux rôles de jeunes premiers romantiques, mais trouva rapidement sa place dans le monde du théâtre, rejoignant la Royal Shakespeare Company en 1966 et y restant jusqu'en 1982.

Son travail sur scène lui valut de nombreuses distinctions, dont un prix Olivier en 1979 - l'équivalent britannique des Molières - du meilleur second rôle masculin pour son interprétation d'Enobarbus dans la production Antoine et Cléopâtre mise en scène par Peter Brook, avec Glenda Jackson dans le rôle principal.

Il a aussi connu un succès considérable à Londres et à New York avec plusieurs grands rôles shakespeariens, notamment Macbeth et le roi Claudius dans Hamlet.

Marié trois fois, l'acteur laisse derrière lui deux enfants, nés de sa première union avec l'actrice Sheila Falconer.

AFP/VNA/CVN