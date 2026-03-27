Du papier au numérique : l’édition vietnamienne face aux défis de demain

Face à l’évolution rapide du marché du livre et à des habitudes de lecture de plus en plus tournées vers le numérique, le secteur de l’édition est appelé à accélérer sa transformation et à développer de nouveaux types de publications.

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Photo : VNA/CVN

Selon un représentant de l’Autorité de publication, d’impression et de diffusion, le Vietnam compte actuellement 52 maisons d’édition. En 2025, l’ensemble du secteur a réalisé plus de 51.000 publications, avec environ 543 millions d’exemplaires et de consultations, pour un chiffre d’affaires total de plus de 4.100 milliards de dôngs.

Selon les statistiques des autorités de gestion, l’année dernière, plus de 5.200 publications électroniques ont été diffusées dans le pays, totalisant environ 35 millions de consultations. À ce jour, 35 des 52 maisons d’édition ont déjà investi le domaine de l’édition numérique. Toutefois, au regard du volume annuel de livres imprimés, ce chiffre reste encore modeste, ce qui montre que la transformation numérique du secteur n’en est encore qu’à ses débuts et doit être accélérée de manière plus vigoureuse.

Il convient de noter que, au-delà de la simple numérisation des contenus, la transformation numérique dans le domaine de l’édition englobe la mise en place de plateformes de diffusion en ligne, de systèmes de gestion des droits d’auteur, de bases de données sur les lecteurs ainsi que d’outils d’analyse du marché. Ce sont là les éléments constitutifs d’un écosystème éditorial moderne.

Dans cet écosystème, les auteurs, les maisons d’édition, les distributeurs, les entreprises technologiques et les lecteurs sont reliés entre eux par des plateformes numériques. Les informations relatives aux goûts de lecture, aux tendances du marché ou encore à l’efficacité de la diffusion peuvent être analysées et mises à jour en continu, permettant ainsi aux acteurs du livre d’ajuster leur stratégie de développement de contenu.

Protection du droit d’auteur

Un autre problème majeur du secteur de l’édition reste la violation du droit d’auteur et la prolifération des livres piratés. Bien que les autorités compétentes aient renforcé les inspections et les sanctions, les contrefaçons et les ouvrages imprimés illégalement continuent d’apparaître sur le marché sous des formes de plus en plus sophistiquées.

Le perfectionnement des mécanismes de protection du droit d’auteur, le renforcement des contrôles et la répression des violations dans l’environnement numérique figurent parmi les missions importantes du secteur de l’édition. Il est également nécessaire de poursuivre l’amélioration du cadre juridique afin de l’adapter à l’évolution des technologies et aux nouveaux modèles éditoriaux. La révision et le complément des réglementations relatives à l’édition électronique, à la gestion des contenus numériques et à la diffusion en ligne sont ainsi à l’ordre du jour, afin de créer un cadre juridique favorable au développement du secteur.

Le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Phan Tam, a estimé qu’à l’avenir, l’édition ne se limitera plus à l’impression et à la diffusion de livres, mais deviendra une véritable industrie des contenus de connaissance.

Dans cette perspective, les livres imprimés, les livres électroniques, les livres audio et les plateformes d’apprentissage numérique seront interconnectés au sein d’un écosystème commun. Pour concrétiser cet objectif, le secteur de l’édition devra se concentrer sur plusieurs missions prioritaires, telles que l’amélioration de la qualité des contenus, l’investissement dans les technologies numériques, le développement des ressources humaines et le renforcement de la coopération entre les acteurs de la chaîne de valeur de l’édition.

VNA/CVN