Double greffe cœur-foie, une première pour le Vietnam

Un homme de 41 ans, souffrant de cardiomyopathie dilatée ayant entraîné une défaillance cardiaque, hépatique et rénale, avec une espérance de vie de quelques jours seulement, a récemment reçu une greffe simultanée du cœur et du foie provenant d’un donneur en état de mort cérébrale.

>> Le don d’organes sauve des vies et donne l’espoir

>> Transplantation : une vie sauvée, une avancée majeure

>> Moelle osseuse : les hommes restent sous-représentés parmi les donneurs

>> Succès d'une première greffe simultanée cœur-foie au Vietnam

L’homme avait été admis à l’hôpital Viêt Đuc à la fin du mois de septembre et maintenu en vie grâce à une machine ECMO (oxygénation par membrane extracorporelle). "La seule option pour le sauver était de remplacer simultanément le cœur et le foie", a informé le 9 octobre le Dr. Dương Đức Hùng, directeur de l’hôpital Việt Đức, lors d’une conférence de presse.

Au même moment, l’hôpital Viêt Đuc a reçu une information de l’hôpital général de l’amitié Nghệ An, l’un de ses établissements satellites, concernant un patient atteint de graves lésions cérébrales qui n’avait plus d’espoir de survie. La famille du patient avait exprimé le souhait de faire don de ses organes.

Une équipe de l’hôpital Viêt Đuc s’est rendue à Nghệ An pour stabiliser le patient, évaluer l’état de mort cérébrale et la viabilité des organes à greffer. Le 1er octobre, les médecins ont confirmé la mort cérébrale et la possibilité d’utiliser les organes pour sauver d’autres patients.

En même temps, à Hanoï, une réunion du conseil médical a été convoquée avec des experts dans les domaines de la réanimation, de la cardiologie, de l’hépatologie et de la néphrologie. Il s’agissait d’une intervention chirurgicale complexe, nécessitant une évaluation minutieuse des différentes situations, car le foie, le cœur et les reins du patient étaient tous en phase terminale, avec un risque élevé de décès. Au cours de la réunion, certains ont estimé qu’il était impossible de procéder à une transplantation en raison de l’état critique du patient, tandis que d’autres ont suggéré de ne transplanter que le cœur ou le foie, mais pas les deux simultanément, raconte le Dr. Hùng.

Photo : VNA/CVN

Toutefois, le conseil scientifique de l’hôpital a décidé de procéder à la double transplantation. Une équipe de médecins de l’hôpital Viêt Đuc est restée à l’hôpital général de l’amitié Nghệ An pour effectuer deux greffes de rein simultanées, tandis qu’une autre équipe a rapidement transporté les organes prélevés à Hanoï. Après plus de trois heures de déplacement, les organes sont arrivés à l’hôpital Viêt Đuc.

Le cœur et le foie du donneur ont été transplantés dans le corps du receveur. Après 8 heures d’intervention, le nouveau cœur a commencé à battre. Au bout de 36 heures, les fonctions du foie et du cœur se sont progressivement rétablies. "Le nouveau cœur a complètement remplacé l’ancien, et les fonctions hépatiques s’améliorent progressivement. Le patient a été extubé et est désormais conscient", a informé le directeur de l’hôpital Viêt Đuc.

Actuellement, après plus d’une semaine de transplantation, le patient peut parler, sa fonction cardiaque s’améliore chaque jour, sa fonction hépatique revient presque à la normale et la bile est sécrétée avec une bonne qualité.

"C’est la première fois dans l’histoire de la médecine vietnamienne que des médecins réussissent à réaliser simultanément une transplantation cœur-foie sur un patient à un stade grave", a déclaré le professeur agrégé Nguyên Tiên Quyêt, ancien directeur de l’hôpital Viêt Đuc - un éminent expert en transplantation d’organes, ajoutant que "le Vietnam peut maîtriser complètement toutes les techniques, en particulier les plus difficiles en matière de transplantation d’organes".

CPV/VNA/CVN