Dông Thap ambitionne d'accueillir 50 millions de touristes

À la suite de sa fusion administrative historique avec l'ancienne province de Tiên Giang, celle de Dông Thap d’aujourd’hui dispose d'un nouvel espace de développement de près de 6.000 km², reliant la région de Dông Thap Muoi, les vergers du fleuve Tiên et la zone côtière de Go Công.

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Photo: VNA/CVN

Consciente de l'importance du tourisme pour son économie, la province de Dông Thap s'attache à étendre sa zone de développement, à diversifier son offre et à améliorer la qualité de ses services, jetant ainsi les bases d'une nouvelle phase de croissance.

Huynh Minh Tuân, vice-président du Comité populaire provincial et président du Comité de pilotage du développement touristique et de la promotion de l'image de Dông Thap, a souligné : "En matière de développement touristique, Dông Thap privilégie l'investissement dans des infrastructures cohérentes, la promotion et le développement du tourisme, la valorisation du patrimoine historique et culturel, ainsi que la surveillance, la restauration et la préservation rapides des sites historiques, notamment ceux d'importance nationale particulière. Parallèlement, Elle s'attache à former les ressources humaines nécessaires au développement du tourisme, créant ainsi une identité culturelle unique et distinctive qui rayonne dans toute la société et contribue au développement économique, culturel et social de la localité".

Potentiels et atouts du tourisme de Dông Thap

La fusion des frontières administratives crée une structure spatiale touristique continue pour Dông Thap. La nouvelle province de Dông Thap partage une frontière terrestre de plus de 50 km avec celle de Prey Veng (Royaume du Cambodge) et possède également un littoral d'environ 32 km avec la bande côtière de Go Công.

Photo : VNA/CVN

Ce nouvel espace permet à Dông Thap de proposer une grande variété d'activités touristiques : écotourisme en zones humides, tourisme frontalier, sylviculture, villages d'artisanat traditionnel et tourisme balnéaire. Le parc national de Tràm Chim, site Ramsar majeur, les champs de lotus de Thap Muoi et les espaces culturels des vergers des îlots de Thoi Son et de Tân Phong constituent des atouts exceptionnels. Le réseau de transport, avec les autoroutes Trung Luong - My Thuân et My Thuân - Cân Tho, ainsi que les routes nationales (1, 60, N2 et N30), assure une bonne connectivité entre Dông Thap, Hô Chi Minh-Ville et les provinces et villes voisines. Dông Thap compte actuellement plus de 150 sites touristiques liés à l'agriculture, au tourisme communautaire, à l'artisanat traditionnel et à l'écotourisme. 32 sites ont été reconnus comme destinations touristiques par le Comité populaire provincial en vertu de la loi sur le tourisme de 2017, et 14 produits ont obtenu le label "Un produit par commune" (OCOP). La province dispose de 91 agences de voyages, de plus de 400 guides touristiques et de 455 établissements d'hébergement offrant plus de 7.900 chambres. Parmi ceux-ci, 59 hôtels sont classés de 1 à 3 étoiles et 396 autres établissements répondent aux exigences réglementaires.

D'ici 2026, Dông Thap ambitionne d'accueillir 8 millions de touristes, dont 870.000 visiteurs internationaux. Les recettes touristiques totales devraient atteindre 4.800 milliards de dôngs. Au cours des huit premiers mois de 2026, elle a accueilli environ 5,5 millions de visiteurs, pour des recettes totales estimées à 2.900 milliards de dôngs.

Photo : VNA/CVN

Pour la période 2026-2030, Dông Thap ambitionne d'attirer 50 millions de visiteurs, soit une croissance annuelle moyenne de 9%, dont environ 6 millions de visiteurs internationaux, avec un taux de croissance annuel moyen de 15%. Les recettes touristiques totales devraient atteindre 35.000 milliards de dôngs, soit une croissance annuelle moyenne de 15%. D'ici 2030, elle devrait compter environ 700 établissements d'hébergement, soit 15.000 chambres conformes aux normes, et d'employer au moins 60.000 personnes dans le secteur, dont environ 15.000 salariés.

D'après le Service de la culture, des sports et du tourisme de Dông Thap, le nombre de visiteurs a atteint près de 59% des prévisions annuelles au premier semestre, soit une hausse de 16% par rapport à la même période en 2025. On a dénombré environ 350.000 visiteurs internationaux, soit une augmentation de 5,7%. Les recettes touristiques totales sont estimées à 2.450 milliards de dôngs, en progression de 7%. Pour le seul deuxième trimestre 2026, elle devrait accueillir environ 1,75 million de visiteurs, pour des recettes totales atteignant 915 milliards de dôngs.

Photo : Tân Dat/CVN

Dông Thap fait du tourisme un secteur économique clé

Considérant le tourisme comme un levier de croissance et de restructuration économique essentiel, le Comité populaire de la province de Dông Thap a signé et publié un plan de mise en œuvre de la résolution 05-NQ/TU du Comité provincial du Parti (1er mandat) relative au développement du tourisme dans la province de Dông Thap pour la période 2025-2030. Ce plan vise à faire de Dông Thap une destination touristique attractive du delta du Mékong, à renforcer sa position sur la carte touristique nationale, à développer un tourisme vert et durable, et à préserver son patrimoine culturel et ses écosystèmes uniques.

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Pour atteindre cet objectif, Dông Thap réorganise son espace touristique selon trois axes stratégiques, en développant les produits, les marchés, les infrastructures, la transformation numérique et les ressources humaines. Cette restructuration permettra d'améliorer progressivement la qualité des destinations et l'accueil des touristes. L'espace touristique s'organise autour de trois axes dynamiques : "Fleuve Tiên – écologie – vergers", exploitant la voie navigable reliant My Tho, Cai Be, Sa Dec, Cao Lanh et Hông Ngu, avec des croisières nocturnes, une gastronomie riveraine et des visites du village floral de Sa Dec et du village ancien de Dông Hoa Hiêp ; "Dông Thap Muoi – écologie – spiritualité", mettant l'accent sur les sites touristiques de Tràm Chim, de Gao Giông, de Xeo Quyt et Gò Thap, et développant un écotourisme zéro émission nette et la culture archéologique d'Oc Eo ; "Plage – stations balnéaires – écosystème côtier", centré sur les sites de Tan Thanh, de Vam Lang et de Tân Phu Dông, avec pour objectif la création d'au moins une grande station balnéaire d'ici 2030.

Pour la période 2026-2027, Dông Thap priorise les infrastructures essentielles, les principaux axes de transport et les ports touristiques de qualité à Sa Dec, Cai Be, Cao Lanh et Hông Ngu. La période 2028-2029 verra la création de vastes zones touristiques et la finalisation des cartes et des données numériques. D'ici 2030, les infrastructures seront achevées, reliant les chaînes de valeur et l'économie nocturne.

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Dông Thap passera du développement de destinations touristiques individuelles à des chaînes de valeur intégrées (visites, expériences, hébergement, restauration, divertissement), façonnant ainsi des pôles d'attraction tels que la "Rue du Lotus de Cao Lanh", la "Rue des Fleurs de Sa Dec" et la "Grande Cité de My Tho", tout en se concentrant sur le tourisme d'affaires MICE. Concernant le marché, elle privilégiera les touristes domestiques venus de Hô Chi Minh-Ville et du Sud-Est du pays, les escapades de fin de semaine familiales, tout en accordant la priorité aux touristes internationaux d'Asie du Nord-Est, d'Europe, d'Amérique du Nord et de l'ASEAN, avec des produits axés sur la détente, le bien-être et les soins.

La transformation numérique et la formation des ressources humaines seront intégrées à la restructuration du secteur. Dông Thap construira un écosystème touristique intelligent et numérisera ses données. Des formations aux compétences professionnelles, aux langues étrangères et aux coutumes locales seront proposées aux employés de première ligne. Le Comité populaire provincial de Dông Thap exige la mise en œuvre de "cinq principes clairs", le contrôle de la qualité des services et appelle les entreprises et la population à unir leurs efforts pour bâtir une image "verte, propre, belle et accueillante".

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Évoquant cette orientation stratégique, les dirigeants provinciaux ont insisté sur l'importance de développer des produits distinctifs associés à des marques urbaines et des produits typiques tels que : "Rue du Lotus de Cao Lanh", la "Rue des Fleurs de Sa Dec" et la "Grande Cité de My Tho"…, afin de maximiser le potentiel de l'écotourisme, du tourisme culturel, celui le long du fleuve et du littoral de ce nouvel espace de développement.

Mettre en valeur ses atouts pour un tourisme vert

Bénéficiant de trois zones écologiques naturelles (eaux douces, mangroves et eaux saumâtres), Dông Thap oriente son développement touristique vers une croissance verte et durable, respectueuse de l'environnement.

Photo: Tân Dat/CVN

Selon Vo Pham Tân, directeur adjoint du Service de la culture, des sports et du tourisme de Dông Thap, le secteur touristique continuera, dans les prochains mois, de privilégier l'exploitation du potentiel des écosystèmes naturels, des traditions historiques, des festivals culturels et de l'écotourisme agroforestier afin de créer des produits uniques. La région encourage activement les initiatives telles que la pisciculture, la protection de l'environnement, l'intégration du tourisme à la préservation du patrimoine culturel et la promotion du lien social. Elle lance également un appel aux investissements pour développer un écotourisme marin durable, répondant aux critères suivants: "vert, propre, sûr et respectueux de l'environnement".

Les modèles de tourisme expérientiel proposés pendant la saison des crues dans le hameau de Giông Bang (commune de Thuong Phuoc), l'écotourisme associé à l'agriculture mis en œuvre par M. Dinh Nhut Hoa dans le quartier de Hông Ngu, ainsi que la préservation des maisons anciennes de Cai Be, contribuent à la création de moyens de subsistance, à la préservation de l'identité culturelle et à la mise en œuvre d'un tourisme durable.

Photo : Tân Dat/CVN

Le tourisme de Dông Thap mise sur la transformation numérique

Dans le contexte de la quatrième révolution industrielle, Dông Thap considère la transformation numérique comme un moteur essentiel du développement touristique. La province met en place un écosystème touristique intelligent et ambitionne que plus de 80% des entreprises adoptent les paiements numériques et la réservation en ligne d'ici 2030. Pour la période 2026-2030, l'accent sera mis sur la numérisation des données, le développement du tourisme intelligent et l'utilisation des plateformes numériques pour la promotion et la publicité.

Nguyên Thi Uyên Trang, directrice du Service de la culture, des sports et du tourisme de Dông Thap, a déclaré : "Pour le tourisme, l'identification d'un développement durable lié à la transformation numérique est fondamentale pour promouvoir un tourisme durable. Animés par une volonté d'innovation et une capacité d'adaptation aux nouveaux besoins, nous mobiliserons les ressources et intégrerons les entreprises à la chaîne de valeur afin de créer de nouveaux produits, projets et services touristiques, et ainsi améliorer l'offre dans une optique de développement touristique civilisé, sûr et professionnel".

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Pour sa part, le directeur adjoint Vo Pham Tân a souligné que la promotion de la transformation numérique a profondément modifié le secteur du tourisme, le rendant plus professionnel et moderne. Dông Thap a maintenu efficacement son portail d'information touristique et son application mobile dédiée au tourisme intelligent, tout en coordonnant le développement d'une carte touristique interactive 3D/360 multilingue (vietnamien, anglais, français, chinois et espagnol) permettant aux touristes de découvrir virtuellement les sites avant leur arrivée.

De nombreuses destinations ont adopté les technologies numériques : le site historique national spécial de Go Thap a mis en place le programme de MobiFone Smart Travel, des codes QR et la réalité virtuelle à 360°; la ferme aux serpents de Dông Tâm assure sa promotion via son site web, Facebook et Zalo OA ; le musée provincial de Dong Thap utilise l'intelligence artificielle avec le modèle "Lotus rose" pour un système de questions-réponses automatisé.

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Parallèlement à cette transformation numérique, Dông Thap investit dans la formation et le développement de ses ressources humaines. Cette évolution nécessite une standardisation de la qualité des services et une harmonisation des normes professionnelles entre les différentes régions. Elle collabore avec des organismes de formation et des experts pour dispenser des formations en communication, langues étrangères, sécurité et hygiène alimentaire, codes de conduite et gestion du tourisme.

Renforcement de la gestion étatique en matière de tourisme

Le Comité populaire de la province de Dông Thap a récemment publié le document officiel n° 3009/UBND-KGVX relatif au renforcement de la gestion étatique des activités touristiques dans la localité, afin de garantir un environnement touristique sûr, respectueux de l'environnement, de qualité et durable.

Selon le Comité populaire provincial de Dông Thap, le secteur du tourisme a connu de nombreuses évolutions positives ces derniers temps ; les investissements dans les infrastructures, le développement de produits et la promotion des destinations ont fait l'objet d'une attention particulière. Le Service provincial de la culture, des sports et du tourisme est chargé de piloter et de coordonner les efforts visant à renforcer la gestion, à diffuser la législation, à accompagner les entreprises dans l'amélioration de la qualité de leurs produits et à garantir les droits des touristes.

Photo : Tân Dat/CVN

Les inspections porteront sur les conditions d'exploitation, la qualité des installations, les pratiques tarifaires et commerciales, la sécurité et l'hygiène alimentaire, la prévention et la lutte contre les incendies, la protection de l'environnement et les bonnes pratiques touristiques. Le harcèlement, la spéculation, la fraude commerciale et autres infractions doivent être corrigées et traitées avec la plus grande fermeté ; les plaintes des touristes doivent être traitées rapidement. Les services, agences et comités populaires des communes et des quartiers doivent coordonner les inspections relatives à la sécurité, l’ordre public, la salubrité alimentaire, l’environnement, les prix, les taxes et les transports liés au tourisme.

Accélération de la communication numérique et multilingue

Le 3 septembre, le vice-président Huynh Minh Tuân, a signé et publié le Plan de mise en œuvre de la Stratégie de promotion de l'image de Dông Thap à l'étranger pour la période 2026-2030, avec une vision à l'horizon 2045.

Ainsi, Dông Thap ambitionne de se positionner comme une localité "bienveillante, dynamique, créative, accueillante et intégrée", tout en renforçant la reconnaissance du "Pays du Lotus Rose" sur la carte internationale du tourisme, de la culture et des investissements.

Pour étendre son rayonnement, la province de Dông Thap renforcera l'utilisation de l'intelligence artificielle (IA) et du big data, et développera un écosystème de contenu numérique sur des plateformes transfrontalières telles que YouTube,

Facebook et TikTok. Des publications, des rapports et des vidéos promotionnelles seront produits en anglais, en chinois, en coréen et en japonais, permettant ainsi aux informations sur les destinations et les produits touristiques d'atteindre directement les principaux marchés internationaux.

Photo : Tân Dat/CVN

Dông Thap collaborera également avec des influenceurs (KOLs), des agences de presse étrangères et des médias numériques afin de créer du contenu sur la culture, les habitants et les expériences uniques de Dông Thap. La numérisation des images et les documents relatifs au tourisme et aux événements culturels, et les intégrer au système national de données pour la promotion de l'image de la région et au portail d'information du ministère vietnamien des Affaires étrangères… En combinant tourisme, culture, agriculture et technologies numériques, Dông Thap ambitionne de se forger une image de destination écologique unique, accueillante et riche en culture… Ce faisant, elle entend progressivement faire rayonner le "Pays du Lotus Rose" à l'international.

Tân Dat/CVN