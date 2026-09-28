Renouveler la pensée de gestion et lever les obstacles institutionnels pour l'essor du tourisme

Après une forte croissance au cours des huit premiers mois de 2026, le tourisme vietnamien entend accélérer les réformes pour maintenir sa dynamique.

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Photos : VNA/CVN

Pham Thi Thanh Trà, secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), vice-Première ministre et cheffe du Comité directeur national sur le tourisme, a présidé, dans la matinée du 28 septembre à Hanoï, la première réunion de cet organe depuis son renforcement. La séance a permis d’évaluer les résultats du secteur au cours des huit premiers mois de 2026 et de définir les principales missions à accomplir d’ici à la fin de l’année.

La vice-Première ministre a souligné l’importance de cette réunion, organisée après l’adoption par le Bureau politique de la Résolution N°26-NQ/TW du 22 août 2026, qui vise à faire du tourisme un secteur économique de pointe dans la nouvelle ère.

Elle a appelé à passer d’une gestion administrative à une gouvernance de l’écosystème touristique et demandé d’engager dès le quatrième trimestre 2026 les principales mesures destinées à préparer la période 2027-2028.

Selon un rapport présenté par le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Hô An Phong, le Vietnam a accueilli 15,9 millions de visiteurs internationaux en huit mois, en hausse de 14,5% sur un an, soit 63,6% de l’objectif annuel fixé à 25 millions. Le tourisme intérieur a enregistré 113 millions de visiteurs, en hausse de 6,6%, soit 75,3% de l’objectif annuel. Les recettes touristiques totales ont atteint 781.000 milliards de dôngs, en progression de 10,4 %. Les principaux pôles touristiques, dont Hô Chi Minh-Ville, Hanoï, An Giang, Lâm Dông et Khanh Hoà, ont maintenu une forte dynamique de croissance.

Création d’une plateforme numérique

Lors des débats, la ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Lâm Thi Phuong Thanh, a réaffirmé la détermination du secteur à atteindre l’objectif de 25 millions de visiteurs internationaux en 2026. Le secteur donne la priorité au tourisme culturel et patrimonial ainsi qu’au tourisme de villégiature haut de gamme, tout en étudiant des mécanismes en faveur de nouveaux modèles tels que l’économie nocturne, le tourisme médical, le tourisme vert et le tourisme communautaire, ainsi qu’une politique de visas adaptée aux séjours de longue durée.

De son côté, la vice-ministre des Affaires étrangères, Lê Thi Thu Hang, a proposé la création d’une plateforme numérique d’échange d’informations reliant les organismes nationaux au réseau des représentations vietnamiennes à l’étranger, afin d’actualiser en permanence les données sur les marchés et les produits touristiques. Elle a également suggéré de renforcer la promotion sur de nouveaux marchés potentiels, notamment en Asie centrale et au Moyen-Orient.

En conclusion, la vice-Première ministre Pham Thi Thanh Trà a salué la forte reprise du tourisme, tout en relevant certaines faiblesses concernant la compétitivité des produits et la transformation numérique. Pour le quatrième trimestre, elle a fixé deux priorités : atteindre les objectifs fixés pour 2026 et mettre en œuvre de manière coordonnée la Résolution N°26-NQ/TW afin de lever les principaux obstacles au développement du tourisme.

Enfin, elle a demandé d’achever rapidement la base de données nationale sur le tourisme et la plateforme numérique commune en faveur de la gouvernence intelligente, de moderniser les activités de promotion touristique et de faire en sorte que chaque localité développe au moins un produit touristique emblématique en 2027.

VNA/CVN