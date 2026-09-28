Le Vietnam veut faire du bien-être un moteur du tourisme haut de gamme

Fort de ressources naturelles, culturelles et médicales variées, le Vietnam entend structurer le tourisme de santé et de bien-être afin d’en faire, d’ici 2030, un segment à forte valeur ajoutée. Le pays mise sur des offres distinctives, des services de qualité et la construction d’un écosystème solide.

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Photo : VNA/CVN

Le Vietnam élabore un projet "Développement du tourisme médical et de bien-être à l’horizon 2030", misant sur des services distinctifs, une qualité accrue et des chaînes de valeur renforcées pour en faire l’un des secteurs les plus rentables du tourisme

Viser un segment touristique à plus haute valeur ajoutée

La demande de voyages axés sur la santé et le bien-être a fortement progressé ces dernières années, suivant une tendance générale en faveur d'une meilleure qualité de vie et d'un équilibre physique et mental.

Il ne s'agit pas d'une simple tendance passagère. Cela devient un segment à haute valeur ajoutée qui prolonge la durée des séjours, augmente les dépenses et entraîne avec lui des industries connexes, a déclaré Hà Van Siêu, directeur adjoint de l'Autorité nationale du tourisme du Vietnam.

Le Vietnam dispose d'abondantes ressources naturelles, notamment des plages, des forêts, des sources thermales, des boues minérales et une large gamme de plantes médicinales, soutenues par une médecine traditionnelle ancestrale et l'identité culturelle de ses communautés ethniques. Ensemble, elles constituent la base de produits de tourisme de bien-être à la fois compétitifs et profondément vietnamiens.

En réalité, ce potentiel ne s'est pas encore pleinement traduit en offres concrètes ou en valeur économique mesurable. Les produits restent fragmentés dans de nombreux endroits, avec des modèles limités à des complexes hôteliers, des spas ou des prestations ponctuelles et isolées.

Les liens entre le tourisme médical, la médecine traditionnelle, les plantes médicinales, la culture, le sport, la nutrition, ainsi que la science et la technologie restent insuffisants. La main-d'œuvre spécialisée demeure rare, et les normes réglementaires, les systèmes de gestion de la qualité ainsi que la coordination intersectorielle doivent impérativement être améliorés.

Photo : VNA/CVN

Le Dr. Nguyên Anh Tuân, directeur de l’Institut d’économie du tourisme, a souligné que le Vietnam émerge comme une destination de marque pour le tourisme de santé et de bien-être, dotée d'un important potentiel de croissance.

Les modèles de tourisme de bien-être se développent déjà rapidement. Les hôtels et complexes hôteliers des zones montagneuses et côtières ont intégré des services dédiés qui attirent un vaste public, tandis que les régions dotées de sources thermales ont développé des offres haut de gamme, générant des rendements appréciables pour les investisseurs et des recettes pour les budgets locaux.

Construire des expériences touristiques de qualité

Ce schéma vise bien au-delà de la simple création de nouveaux produits touristiques. Il est conçu pour ériger un véritable écosystème économique autour du tourisme et des services de bien-être.

La construction de cet écosystème exigera que le secteur touristique évalue la situation actuelle, lève les principaux obstacles et définisse les axes centraux des produits de bien-être. La tâche la plus importante consiste à traiter ce segment comme une chaîne de valeur reliant le tourisme à la santé, au sport, à la culture, à l'agriculture, aux plantes médicinales, à la science, aux connaissances autochtones, aux entreprises et aux communautés locales.

Photo : VNA/CVN

Nguyên Anh Tuân a suggéré un cadre articulé autour d'un écosystème global, de trois niveaux de produits distincts et de six piliers politiques.

Les trois niveaux comprennent le tourisme de bien-être pur, les services de bien-être impliquant une expertise médicale spécialisée et le tourisme médical.

Les six piliers englobent les mécanismes institutionnels et normatifs ; les ressources et les destinations ; les produits et les chaînes de valeur ; l'investissement, les entreprises et les communautés ; la main-d'œuvre et la technologie ; ainsi que les marchés, l'image de marque et les données.

Concernant le potentiel du tourisme médical en Asie du Sud-Est, Nguyên Anh Tuân a estimé que les atouts actuels du Vietnam le placent en bonne position pour rivaliser et, à condition d'être correctement exploités, pour affronter directement des pays dotés d'industries déjà matures.

La médecine traditionnelle orientale constitue un autre point fort. Associer des complexes hôteliers et des services de bien-être à des soins à base de plantes ancrés dans la tradition orientale offre des perspectives considérables, a-t-il précisé.

Les clients réagissent favorablement et se montrent disposés à payer un prix juste pour des services attentifs en adéquation avec leurs dépenses, a affirmé Nguyên Anh Tuân. Il a toutefois rappelé que des politiques plus claires et spécifiques restent indispensables pour structurer durablement le secteur.

Thuy Hà/CVN