Phu Quôc ouvre sa saison hivernale avec les touristes russes

Avec l’arrivée de plus de 370 touristes russes à bord du premier vol direct en provenance de Krasnoïarsk, Phu Quôc donne le coup d’envoi de sa saison touristique hivernale 2026-2027, confirmant l’attrait de l’île auprès du marché russe.

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Photo : VNA/CVN

L’île de Phu Quôc (province d’An Giang) a officiellement lancé, le 27 septembre, la haute saison touristique hivernale 2026-2027 en accueillant le premier vol direct en provenance de Krasnoïarsk (Russie). Immatriculé VJ2867, celui-ci a transporté plus de 370 touristes internationaux, arrivés à 7h30 à l’aéroport international de Phu Quôc.

Dès leur arrivée, les touristes russes ont reçu un accueil chaleureux. Le hall des arrivées internationales s’est animé au rythme d’une danse du lion organisée pour l’occasion. Des cadeaux souvenirs inspirés de la culture vietnamienne ainsi que des bouquets de fleurs fraîches ont été offerts aux premiers visiteurs de la saison hivernale.

Cet événement marque non seulement le coup d’envoi des activités destinées à accueillir les touristes venus passer l’hiver à Phu Quôc, mais confirme également l’attrait de l’île auprès du marché russe.

La Russie, un marché clé

La Russie est depuis longtemps considérée comme l’un des principaux marchés internationaux pour le tourisme à Phu Quôc. Le maintien et le renforcement des liaisons aériennes directes permettent de réduire considérablement la durée du voyage et de répondre plus facilement à la demande de séjours hivernaux prolongés.

Photo : VNA/CVN

Afin de préparer au mieux cette haute saison, les agences de voyages de l’île ont renforcé leur coopération avec les établissements hôteliers, les transporteurs, les guides touristiques et les complexes de loisirs. L’ensemble des services a été préparé afin d’offrir aux visiteurs une expérience complète, de qualité et sûre.

Les mesures facilitant les formalités d’entrée constituent également un atout important. Les touristes russes se rendant à Phu Quôc bénéficient actuellement d’une exemption de visa pouvant aller jusqu’à 45 jours, avec des formalités simplifiées, ce qui leur permet de planifier plus facilement leur séjour.

Grâce à son climat chaud, à ses plages et à la diversité de son offre touristique, Phu Quôc continue de s’affirmer comme une destination privilégiée pour les séjours hivernaux des touristes russes et d’Europe de l’Est.

Ce vol inaugural jette également les bases du projet d’extension du réseau de liaisons aériennes internationales d’Anex Tour Vietnam en 2027 et au cours des prochaines années.

"Phu Quôc est aujourd’hui l’une des destinations les plus réputées, non seulement au Vietnam, mais aussi dans le monde. Les touristes russes apprécient particulièrement le soleil, la mer et les plages de sable blanc de l’île. À chaque saison, les attentes des clients sont de plus en plus élevées, et cette saison ne fait pas exception", a déclaré Ozkan Liman, directeur des opérations d’Anex Tour Vietnam.

Concernant ses orientations commerciales pour la période à venir, Anex Tour Vietnam indique viser environ 15.000 arrivées de touristes russes à Phu Quôc chaque mois durant cette saison. Ce flux devrait continuer à progresser au fil des saisons, avec l’objectif d’augmenter encore les chiffres l’année prochaine et, à terme, de développer une activité touristique à l’année sur l’"île aux perles".

Quê Anh/CVN