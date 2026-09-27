Cân Tho : La transformation numérique, moteur d'un tourisme durable et professionnel

Grâce à son espace de développement élargi après la fusion des frontières administratives avec les anciennes provinces de Soc Trang et de Hâu Giang, ses ressources abondantes et sa position centrale dans le Delta du Mékong, la nouvelle ville de Cân Tho possède l’opportunité de dynamiser son industrie touristique. La ville mise sur la transformation numérique, le développement de produits uniques, l’amélioration de la qualité de ses ressources humaines et le renforcement des liens régionaux pour bâtir un tourisme professionnel, moderne et durable.

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Photo : VNA/CVN

La ville de Cân Tho bénéficie d’atouts uniques : son réseau fluvial, ses canaux, ses vergers, sa culture locale et son patrimoine historique et culturel. Elle a désormais l’opportunité de connecter des zones aux atouts variés : zones urbaines, agriculture, voies navigables, littoral et sites culturels distinctifs.

Face à l’évolution rapide des comportements touristiques et à l’importance croissante des technologies dans la recherche d’informations, le choix des destinations, la réservation de services et le partage d’expériences, la transformation numérique est considérée comme un axe stratégique majeur pour Cân Tho afin d’innover dans ses méthodes de gestion, de promotion et d’exploitation touristiques.

Des atouts en matière de ressources à une offre touristique unique

Le réseau de rivières, de canaux, d’îlots, de vergers, de marchés flottants, de vestiges historiques et culturels et d’espaces communautaires confère une valeur unique au tourisme de Cân Tho. Le quai de Ninh Kiêu, le marché flottant de Cai Rang, les îlots de Tân Lôc, My Phuoc et Son, ainsi que de nombreux sites culturels et spirituels, sont autant d’atouts qui contribuent à forger l’image de marque de la destination.

Forte de ces atouts, Cân Tho dispose des conditions nécessaires au développement de nombreuses formes de tourisme, telles que le tourisme fluvial, l’écotourisme dans les vergers, le tourisme culturel autochtone, les visites de sites historiques, les expériences agricoles, le tourisme de villégiature et le tourisme communautaire.

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Ce nouvel espace de développement offre également la possibilité de réorganiser l’offre touristique de manière intégrée. Au lieu de développer chaque destination individuellement, Cân Tho pourrait créer des itinéraires et des circuits interconnectés, permettant à chaque zone de valoriser ses atouts et de compléter ceux des autres.

Cette approche est essentielle pour prolonger la durée des séjours et augmenter les dépenses des touristes. Parallèlement, la mise en commun des produits touristiques contribue à réduire les doublons, à diversifier l’offre sur le marché et à renforcer la compétitivité de la destination.

Les résultats obtenus à ce jour démontrent le fort potentiel de croissance du secteur touristique de la ville. Sâm Long Giang, directeur adjoint du Service de la culture, des sports et du tourisme de la ville de Cân Tho, a déclaré qu’au cours du premier semestre 2026, Cân Tho devrait accueillir plus de 7,5 millions de touristes, soit 61,3% de l’objectif annuel et une hausse de 19% par rapport à la même période l’an dernier. Plus précisément, elle a accueilli 382.330 visiteurs internationaux, soit 61,7% de l’objectif annuel. Plus de 2,8 millions de visiteurs ont passé au moins une nuit sur place, ce qui représente une augmentation de 3% par rapport à la même période en 2025. Les recettes touristiques totales ont atteint 6.608 milliards de dôngs, soit 58% de l’objectif annuel, en hausse de 21% par rapport à la même période l’an dernier.

Ces indicateurs témoignent du maintien de l’attractivité de la destination. Toutefois, derrière cette croissance se cachent des besoins à satisfaire pour un développement touristique plus approfondi. Les liens entre les prestataires de services dans certains secteurs restent fragiles ; l’offre touristique dans d’autres domaines est encore monotone. La collecte, l’intégration et l’exploitation des données à des fins de gestion et de prévision ne sont pas encore suffisamment coordonnées. Par ailleurs, une partie du personnel touristique peine encore à s’adapter aux nouvelles technologies, au commerce électronique et aux méthodes commerciales numériques. Ces obstacles montrent que le défi actuel pour le tourisme à Cân Tho n’est pas seulement d’attirer davantage de touristes, mais aussi d’améliorer la qualité des produits, des services et des méthodes de gestion.

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Résolution 18 pour un nouveau cadre de développement

L'un des fondements essentiels pour Cân Tho dans la réalisation de cet objectif est la Résolution spécifique N°18 du 29 avril 2026, adoptée par le Comité du Parti de la ville, relative à la promotion du développement touristique dans le contexte actuel.

Cette résolution identifie le tourisme comme un secteur économique clé, générant d'importantes retombées positives et stimulant le développement d'autres secteurs et domaines. Le tourisme est ainsi mis en relation avec le commerce, les transports, l'agriculture, la culture, la santé, le sport, les loisirs et les services urbains.

L'objectif pour 2030 est de faire du tourisme un secteur économique majeur, de mettre en place un système d'infrastructures intégré et de créer une offre diversifiée, de haute qualité et compétitive.

Concrètement, Cân Tho ambitionne que les recettes touristiques totales contribuent à hauteur de 10% ou plus au PIB régional. Cân Tho vise à accueillir environ 18 millions de touristes, dont 10 à 15% de visiteurs internationaux. La résolution vise à atteindre un taux de croissance annuel moyen supérieur à 10% sur la période 2026-2030 et à générer des recettes touristiques totales d'environ 20.000 à 22.000 milliards de dôngs.

D'ici 2035, Cân Tho ambitionne de consacrer 10 à 15% de son PIB régional aux recettes touristiques, de développer une infrastructure touristique complète, intégrée et moderne, et de garantir une main-d'œuvre qualifiée et en nombre suffisant.

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Pour atteindre ces objectifs, la résolution définit sept axes et solutions clés : faire évoluer les mentalités et les conceptions du développement touristique ; améliorer les institutions et les politiques afin d'attirer les investissements ; prioriser le développement des infrastructures et des produits ; promouvoir la transformation numérique et construire un écosystème touristique intelligent ; développer des ressources humaines hautement qualifiées ; et renforcer la promotion, la publicité et la coopération. Elle vise également à améliorer l'efficacité et l'efficience de la gestion publique du tourisme.

La résolution met également l'accent sur le développement d'un tourisme vert, durable, écologique, agricole, communautaire, fluvial, MICE, de villégiature, balnéaire et culturel. Cân Tho ambitionne de valoriser ses festivals traditionnels, de développer le tourisme nocturne lié à l'économie nocturne et de créer progressivement un itinéraire touristique le long du Mékong, en harmonie avec l'écosystème fluvial et l'identité culturelle locale.

Le président du Comité populaire de la ville de Cân Tho, Truong Canh Tuyên, a déclaré : "Au temps à venir, la ville poursuivra le développement du tourisme de manière professionnelle, moderne et qualitative".

Selon le président Truong Canh Tuyên, les produits touristiques spécifiques associés au marché flottant de Cai Rang, aux rivières, aux communautés, à la culture khmère, aux zones côtières, à l'agriculture et aux festivals traditionnels continueront d'être valorisés. Parallèlement, Cân Tho renforcera ses liens avec Hô Chi Minh-Ville, d’autres villes et provinces du delta du Mékong et l'ensemble du pays ; développera un tourisme lié au commerce, à la santé, à la culture et aux autres secteurs de services. La transformation numérique de la publicité et de la promotion des circuits et itinéraires touristiques se poursuivra, tandis que l'efficacité de la communication et du développement de la marque sera améliorée.

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Pour une gestion des destinations axée sur les données

La transformation numérique est l'un des points saillants de la Résolution N°18 de la ville. Cân Tho vise à promouvoir l'utilisation des technologies de l'information, des technologies numériques et des plateformes numériques dans la gestion publique, la promotion touristique et le marketing, afin de constituer progressivement un écosystème touristique intelligent relié à des bases de données touristiques numériques.

L'intérêt majeur de la transformation numérique réside non seulement dans l'intégration de la technologie aux activités touristiques, mais aussi dans sa capacité à modifier les méthodes de gestion. La mise à jour régulière des données relatives au nombre de visiteurs, aux marchés, à la durée des séjours, au niveau d'utilisation des services et aux commentaires des visiteurs offre aux organismes de gestion une base plus solide pour analyser les comportements, prévoir les tendances du marché et élaborer des politiques. C'est également une condition essentielle pour passer d'une gestion réactive à une gestion proactive et axée sur les données.

Pour les activités promotionnelles, les plateformes numériques aident la ville à segmenter le marché, à identifier les besoins de chaque groupe de clients, à créer du contenu adapté et à évaluer l'efficacité des campagnes de communication.

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Au niveau commercial, la technologie facilite la présentation des produits, la vente d'excursions, la gestion de la clientèle, le traitement des paiements et le service client après le voyage. Pour les touristes, les plateformes numériques facilitent l'accès aux informations sur les destinations, leur permettant ainsi de planifier leurs itinéraires et d'utiliser les services proposés.

Cân Tho met en œuvre un écosystème touristique intelligent reposant sur une infrastructure numérique, le partage de données et une gestion innovante de la destination. La ville encourage la numérisation des entreprises touristiques, exploite des portails intelligents, utilise des cartes 3D, des guides automatisés multilingues, le paiement électronique sans espèces et un système de retour d'information en ligne sur la qualité des services.

La technologie peut également contribuer à la gestion des capacités d'accueil des destinations. Face à l'augmentation du nombre de touristes, le suivi des flux, l'identification des périodes de pointe et la régulation du nombre de visiteurs permettront de réduire la pression sur les infrastructures, l'environnement et la vie locale.

Pour Cân Tho, cette nécessité est d'autant plus importante que de nombreux produits touristiques sont directement liés au réseau fluvial, aux marchés flottants, aux vergers et aux espaces communautaires. La transformation numérique doit donc poursuivre un double objectif : améliorer l'expérience des visiteurs et protéger les ressources, tout en préservant l'authenticité de la destination.

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Dans son discours d'ouverture des forums thématiques sur la science, la technologie et la transformation numérique de 2026, Nguyên Thi Ngoc Diêp, vice-présidente du Comité populaire de la ville de Cân Tho, a déclaré : "La ville considère la science, la technologie, l'innovation et la transformation numérique comme des leviers essentiels pour améliorer la productivité, la qualité et la compétitivité des produits et entreprises locaux. Cette orientation est également cruciale pour concrétiser la résolution n° 57-NQ/TW du Bureau politique relative au développement de la science, de la technologie, de l'innovation et de la transformation numérique au niveau national, ainsi que la Résolution N°68 relative au développement de l'économie privée".

Du point de vue du développement des produits, la ville s'attache à appliquer et à transférer les avancées scientifiques et technologiques à l'agriculture de pointe, à la transformation des produits agricoles et aquatiques, ainsi qu'au développement de produits clés et de produits OCOP. Ceci constitue le fondement d'un tourisme connecté aux zones d'approvisionnement en matières premières, aux processus de production, à la gastronomie, à la culture et au quotidien des habitants locaux. Numérisées et présentées de manière appropriée, ces valeurs peuvent atteindre un marché national et international plus large, tout en créant une valeur ajoutée pour la communauté.

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Renforcement des liens régionaux pour l'efficacité du développement

La technologie n'est efficace que si elle dispose d'une main-d'œuvre compétente pour l'utiliser. C'est un enjeu que Cân Tho doit aborder, parallèlement à ses investissements dans l'infrastructure numérique et la création de plateformes touristiques intelligentes.

Un système de réservation de services en ligne sera difficilement opérationnel si les prestataires de services ne possèdent pas les compétences nécessaires pour l'utiliser. De même, une plateforme publicitaire multilingue ne peut remplacer l'équipe en contact direct avec les touristes.

Par conséquent, le développement des ressources humaines doit être considéré comme une composante essentielle du processus de transformation numérique. La ville s'attache à renforcer les compétences numériques du personnel touristique grâce à une coordination entre les organismes de gestion et les universités et écoles supérieures de la région, en organisant des formations et des ateliers sur l'application des technologies, le marketing numérique et la gestion des services. Dans cette nouvelle phase, le personnel touristique a besoin non seulement de compétences professionnelles, mais aussi de la capacité d'utiliser les plateformes numériques, d'accéder aux données, de communiquer en ligne et de s'adapter à l'évolution des comportements des touristes.

Pour la communauté, les compétences numériques offrent également la possibilité de promouvoir et de vendre activement ses produits. Nombre des atouts de Cân Tho proviennent des vergers, de l'agriculture, de la gastronomie, de l'artisanat traditionnel et des activités fluviales. L'accès aux plateformes numériques permet aux populations de participer plus directement à la chaîne de valeur du tourisme.

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Outre les ressources humaines, les liens régionaux constituent des conditions essentielles pour que Cân Tho puisse pleinement s'affirmer comme pôle touristique du delta du Mékong. Les ressources touristiques de la région sont réparties sur un vaste territoire, chaque localité possédant ses propres atouts : paysages, culture, agriculture, rivières, mers, gastronomie et produits locaux. L'intégration de ces atouts dans des itinéraires interrégionaux permettra d'allonger la durée des séjours des touristes, de réduire les doublons dans l'offre et d'accroître la compétitivité.

Cân Tho peut jouer un rôle central de coordination, en reliant les touristes de Hô Chi Minh-Ville, des principaux centres touristiques du pays et du marché international aux destinations de la région. La ville ambitionne de collaborer avec les provinces et les villes de la région afin de créer une offre de produits uniques sous la marque commune "Delta du Mékong", tout en développant les liaisons aériennes internationales pour attirer des touristes souhaitant prolonger leur séjour et augmenter leurs dépenses.

Dans ce processus, la transformation numérique peut devenir une infrastructure de connexion essentielle. L'interconnexion des plateformes de données et de promotion permet aux collectivités locales de proposer des produits complémentaires, de créer des itinéraires interrégionaux et de toucher une clientèle plus fidèle. Au lieu de promouvoir chaque destination individuellement, les localités peuvent construire conjointement un récit commun sur la région du Mékong, avec Cân Tho comme maillon essentiel. Cette approche s'inscrit également dans les tendances actuelles du tourisme, où les touristes recherchent des expériences globales.

Les liens régionaux contribuent aussi à une meilleure répartition des flux touristiques, réduisent la pression sur les destinations populaires et offrent davantage d'opportunités aux communautés locales de s'impliquer dans la chaîne de valeur touristique.

Grâce à ses atouts en termes de ressources, de situation géographique et de potentiel de développement, Cân Tho dispose d'une formidable opportunité de dynamiser son industrie touristique entre 2026 et 2030. Cependant, l'objectif de devenir un pôle touristique régional ne saurait se mesurer uniquement au nombre de visiteurs. La qualité des produits, la durée des séjours, les dépenses, la satisfaction des visiteurs, la contribution aux moyens de subsistance de la communauté et le niveau de protection des ressources sont autant d'indicateurs importants d'un tourisme durable.

Photo : VNA/CVN

Dans ce cadre global, la transformation numérique doit être mise en œuvre de manière concrète, en privilégiant l'efficacité des services offerts aux touristes, aux entreprises et à l'administration publique. La ville doit poursuivre l'amélioration de sa base de données sur le tourisme, renforcer l'interopérabilité entre les organismes et les entreprises, et optimiser l'exploitation des données à des fins de prévision et de prise de décision.

Parallèlement, les investissements dans les infrastructures, le développement de produits, l'amélioration de la qualité des ressources humaines, la préservation du patrimoine culturel et le renforcement des liens régionaux doivent être menés de façon synchrone. Ce n'est que lorsque ces facteurs se conjuguent que la transformation numérique deviendra véritablement un moteur de compétitivité pour la destination.

Grâce à une vision à long terme et à une approche systématique de l'application des sciences, des technologies et de la transformation numérique, Cân Tho dispose des atouts nécessaires pour affirmer progressivement sa position de centre touristique intelligent, moderne et unique dans le delta du Mékong. L'objectif ultime n'est pas seulement d'assurer une meilleure promotion, une gestion plus efficace ou des services plus pratiques pour les touristes, mais de transformer les atouts existants en une réelle valeur économique, tout en préservant le patrimoine culturel, les paysages et l'environnement qui font le charme de cette région fluviale.

Tân Dat/CVN