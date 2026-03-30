La villa de Võ Hà Thanh : un joyau patrimonial sur les rives de la rivière Đồng Nai

La décision de la province de Đồng Nai (Sud) de conserver et de restaurer la villa centenaire de Võ Hà Thanh, connue sous le nom de "Maison haute de Monsieur Phủ", constitue une avancée majeure pour la sauvegarde du patrimoine local. Ce monument est appelé à devenir un haut lieu touristique sur l'axe fluvial et terrestre longeant la rivière Đồng Nai, illustrant la richesse d'une terre dont l'histoire remonte à plus de 300 ans.

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Photo: Truong Giang/CVN

La résidence de Võ Hà Thanh s'inscrit au cœur d'un complexe de sites historiques liés au village artisanal de la pierre de Bửu Long. Elle se situe à proximité immédiate de monuments classés tels que la pagode Bửu Phong et le temple Tiên Sư Cổ Miếu. Adossée au mont Bình Điện, où trône une pagode vieille de 400 ans, la villa bénéficie d'un emplacement privilégié, véritable carrefour entre la nature et l'architecture humaine.

L’héritage d’un village artisanal tricentenaire

Photo : Truong Giang/CVN

Historiquement, selon l'historien local Lương Văn Lựu, dans son ouvrage intitulé Biên Hòa sử lược (Précis d'histoire de Biên Hòa), publié en 1973, dès 1679, les premiers colons, sous l'égide du général Trần Thượng Xuyên, ont choisi les rives de la Đồng Nai pour s'établir, profitant des voies navigables et des gisements de pierre bleue. Les cartes coloniales de 1867 et 1881 confirment l'existence d'un alignement de demeures traditionnelles à cet emplacement, témoignant de la formation précoce d'un village prospère qui a traversé les siècles.

Photo : Truong Giang/CVN

Le propriétaire, Võ Hà Thanh, incarne la réussite sociale et l'influence de la bourgeoisie vietnamienne au début du XXe siècle. Parti de rien, cet ancien ouvrier a bâti une fortune colossale grâce à l'exploitation des carrières de pierre et à la construction d'infrastructures majeures, telles que le pont Hang.

Photo : Truong Giang/CVN

Plus précisément, entre 1901 et 1902, Võ Hà Thanh a remporté l’appel d’offres pour la construction du pont Hang (un pont ferroviaire surplombant la Route nationale 1, à la lisière des communes de Bửu Hòa et Hóa An). Par la suite, il a étendu ses activités en ouvrant des plantations et en acquérant des terres agricoles, accumulant ainsi une fortune qui fit de lui l’un des plus célèbres notables de Biên Hòa.

La construction de sa demeure a débuté en 1922 pour s’achever en 1924. Ayant bâti sa réussite sur l’industrie de la pierre, il a intégré massivement la pierre bleue de Biên Hòa dans l’édifice : des soubassements aux rampes d’accès pour automobiles, en passant par le système de soutènement des berges du fleuve Đồng Nai et les escaliers menant à la maison (connus sous le nom de Bến Đá (Embarcadère de pierres), ou "Embarcadère des Mandarins" par les habitants locaux). Ils sont tous taillés en pierre bleue. Même les éléments décoratifs du jardin et l'autel céleste de la villa ont été sculptés avec une finesse remarquable par les artisans de Bửu Long.

À quelques encablures, le mausolée familial de la lignée Võ Hà prolonge ce récit architectural. Cet ensemble funéraire, orné de bas-reliefs représentant des créatures mythiques et des motifs végétaux, constitue l'un des spécimens les plus raffinés de l'art funéraire en pierre bleue dans le Sud du Vietnam.

Vers un itinéraire culturel et historique fluvial

Photo : Truong Giang/CVN

Dans le cadre du développement urbain de Biên Hòa, la préservation de cette villa est stratégique. Peu de cités possèdent une telle continuité historique, liant des sites archéologiques vieux de 4.000 ans (comme Cù Lao Rùa - îlot de la Tortue) aux vestiges de l'époque coloniale.

Photo : TTO/CVN

En conservant cette demeure, la province crée un véritable maillage culturel le long du fleuve : depuis les sites de Cù Lao Phố (îlot Phố), en passant par le centre-ville historique (l'ancienne Résidence du délégué, le temple Tân Lân), jusqu'aux carrières de Bửu Long et aux vergers de pamplemousses de Tân Triều.

Photo : Truong Giang/CVN

La villa dépasse le cadre d'un simple héritage familial. Elle est une pièce maîtresse pour décoder l'évolution de la région. Avec l'achèvement prochain de la route côtière, ce monument ne sera plus un vestige isolé, mais une escale incontournable, valorisant le paysage urbain et stimulant le tourisme durable.

Truong Giang/CVN