Les 65 ans de relations diplomatiques marqués par des messages de félicitations

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|Le président de l'Assemblée nationale, Trân Thanh Mân (gauche), et le président du Sénat marocain, Mohamed Ould Errachid, le 25 juillet 2025 à Rabat.
|Photo : VNA/CVN
Le Premier ministre Pham Minh Chinh a envoyé un message à son homologue Aziz Akhannouch, tandis que le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a adressé ses félicitations au président de la Chambre des conseillers, Mohamed Ould Errachid, ainsi qu’au président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi El Alami.
Le même jour, le ministre des Affaires étrangères, Lê Hoài Trung, a adressé un message de félicitations au ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.
VNA/CVN