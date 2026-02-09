Printemps aux frontières : deux ouvrages porteurs de sens à Đồng Nai

Dans le cadre du programme "Printemps aux frontières - Têt des mers et des îles" organisé dans la zone frontalière de la province de Đồng Nai (Sud), le comité d’organisation a mis en œuvre et remis deux ouvrages à forte valeur sociale et humanitaire : "Bambouseraie frontalière" et "Éclairage des routes rurales", contribuant à l’amélioration des conditions de vie des habitants et au renforcement de la sécurité locale.

Dans le cadre du plan d’actions visant à soutenir les jeunes et les populations à l’occasion du Tết traditionnel de l’année Bính Ngọ 2026, le matin du 31 janvier, dans la commune de Lộc Thạnh (province de Đồng Nai), le Comité central de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh, en coordination avec la société Amway Vietnam, a organisé le programme "Printemps aux frontières – Tết des mers et des îles", au cours duquel ont été remis officiellement ces deux ouvrages à la localité.

Concernant l’ouvrage "Bambouseraie frontalière", près de 11.000 pieds de bambou ont été plantés sur une superficie de 10 ha le long de la frontière de la province de Đồng Nai. Ce projet vise à accroître la couverture végétale, lutter contre l’érosion des sols et améliorer l’environnement écologique, tout en créant des sources de revenus durables à partir de la production de pousses de bambou pour les habitants locaux. Il contribue ainsi à renforcer la conscience et la responsabilité de la communauté dans la protection de l’environnement et la préservation des frontières nationales.

Parallèlement, l’ouvrage "Éclairage des routes rurales" a permis l’installation de 30 lampadaires solaires le long d’un axe routier d’environ 2.000 m, agrémenté de drapeaux nationaux, afin d’assurer la sécurité routière, de maintenir l’ordre public et de promouvoir le développement d’une infrastructure rurale moderne, sûre et durable. Cette initiative s’inscrit dans la dynamique de construction de la nouvelle ruralité à l’échelle locale.

La valeur totale des deux ouvrages s’élève à 850 millions de dôngs.

À cette occasion, le Comité central de l’Union de la jeunesse communiste a, en collaboration avec la société Suntory Pepsico Vietnam, offert 50 cadeaux de Têt à des familles en situation difficile ; l’Union de la jeunesse du Groupe national du caoutchouc du Vietnam a remis 20 bicyclettes à des enfants défavorisés mais méritants dans leurs études, pour une valeur totale de 40 millions de dôngs.

Par ailleurs, le Comité central de l’Union de la jeunesse communiste, en coopération avec Amway Vietnam, a offert des cadeaux de Tết au poste de garde-frontière du poste-frontière international de Hoa Lu; avec Suntory Pepsico Vietnam, il a attribué 20 bourses d’études à des élèves en difficulté. Le Groupe de l’électricité du Sud du Vietnam a fait don de systèmes d’éclairage solaire destinés à trois postes de garde-frontière, tandis que NGK Suntory Pepsico Vietnam a offert 100 caisses de boissons au poste de garde-frontière du poste-frontière international de Hoa Lu.

À travers ce programme, les organisateurs souhaitent diffuser largement l’esprit de solidarité, de responsabilité et d’engagement de la jeunesse et de l’ensemble de la société, afin de contribuer à l’amélioration des conditions de vie matérielles et spirituelles des populations, en particulier des familles et des jeunes en situation difficile dans les zones frontalières et insulaires. Le programme vise également à encourager et à soutenir moralement les forces chargées, jour et nuit, de la défense de la souveraineté sacrée des frontières et des mers du pays, contribuant ainsi à raviver la fierté nationale et à renforcer le sens des responsabilités de la jeune génération dans l’œuvre de construction et de défense de la Patrie à l’ère nouvelle.

Dans le cadre du programme, le Secrétariat du Comité central de l’Union de la jeunesse, accompagné des unités partenaires, a rendu visite et présenté ses vœux de Tết au poste de garde-frontière du poste-frontière international de Hoa Lư, tout en offrant des présents significatifs aux populations locales. La délégation s’est également recueillie et a déposé de l’encens au Mémorial des martyrs, cadres et soldats du poste de garde-frontière 801, exprimant ainsi sa profonde reconnaissance envers ceux qui ont sacrifié leur vie pour la défense de la souveraineté nationale.

Texte et photos : Quang Châu -Tiên Phong/CVN