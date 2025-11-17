Trump ne ferme pas la porte à des "discussions" avec Maduro

Le président américain Donald Trump a évoqué le 16 novembre de possibles " discussions " avec son homologue vénézuélien Nicolas Maduro, dans un contexte de fortes tensions entre leurs pays.

Photo : AFP/VNA/CVN

Le contexte régional s'est considérablement dégradé depuis le déploiement américain d'ampleur au large de l'Amérique latine, officiellement pour y mener une campagne militaire contre le trafic de drogue à destination des États-Unis.

"Nous pourrions avoir des discussions avec Maduro, et nous verrons comment cela se passe", a néanmoins déclaré Donald Trump à la presse, à l'aéroport international de Palm Beach, en Floride. "Ils aimeraient discuter", a ajouté le républicain.

Les forces de Washington mobilisées en mer des Caraïbes et dans le Pacifique mènent depuis septembre des frappes aériennes dans les eaux internationales, détruisant une vingtaine de navires présentés comme appartenant à des trafiquants de drogue, sans apporter de preuve. Au moins 83 personnes ont été tuées dans ces opérations qui ont fait grimper les tensions régionales, surtout avec le Venezuela.

Le secrétaire d'État Marco Rubio a affirmé que les États-Unis "continueront à utiliser tous les outils disponibles pour protéger leurs intérêts en matière de sécurité nationale et priver les narco-terroristes de financements et de ressources".

De son côté, Caracas accuse Washington de prendre prétexte de la lutte contre le narcotrafic pour "imposer un changement de régime" et tenter de s'emparer du pétrole vénézuélien.

Le 16 novembre, les États-Unis ont annoncé l'arrivée en mer des Caraïbes de leur porte-avions Gerald Ford, le plus grand du monde, renforçant nettement leur présence dans la zone. Le Gerald Ford transporte notamment quatre escadrilles d'avions de combat et est accompagné de trois destroyers lance-missiles.

