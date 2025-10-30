L'essence de la culture de Hanoï à la Foire d'automne 2025

L'un des points forts de la première édition de la Foire d'automne 2025, qui se déroule actuellement au Centre national des expositions (commune de Dông Anh, Hanoï) est l'espace intitulé "L'essence de l'automne à Hanoï". Ici, la culture, le tourisme, la gastronomie, la créativité et la vitalité économique de la capitale sont présentés de manière vivante et raffinée.