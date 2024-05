Conférence sur les réglementations de l'UE relatives à l'importation de produits agricoles et alimentaires

La Direction générale de la santé et de la sécurité alimentaire de la Commission européenne (DG-SANTE) en collaboration avec l'Autorité et point d'information de notification sanitaire et phytosanitaire du Vietnam (SPS Vietnam), a organisé une conférence consacrée aux réglementations de l'Union européenne (UE) relatives à l'importation de produits agricoles et d'aliments d'origine végétale et animale sur le marché européen.

>> L'EVFTA permet au Vietnam de renforcer ses exportations

>> Le Vietnam demeure un partenaire important de l’Union européenne

>> Les entreprises invitées à s'adapter aux exigences vertes de l'UE

>> Industrie sidérurgique : mesures pour promouvoir les exportations d'acier vers l'UE

>> Le Vietnam devient le deuxième fournisseur de café de l'UE

>> La coopération avec le Vietnam parmi les priorités de l’UE dans la région Indo-Pacifique

Photo : VNA/CVN

Récemment, l'UE a introduit un certain nombre d'exigences distinctes pour les produits composites importés. Selon Coulon Sylvie, experte senior de la DG-SANTE, le règlement sur le pourcentage d'animaux dans les produits transformés ne sera plus valable. Les nouvelles réglementations sont plus strictes pour mieux protéger les consommateurs.

Pour se conformer aux réglementations, Coulon Sylvie a recommandé aux entreprises de comprendre correctement ce qu'est un produit composite. Les produits composites sont des aliments qui contiennent à la fois des produits d'origine végétale et des produits transformés d'origine animale.

À cette occasion, la DG-SANTE a présenté en détail les réglementations pertinentes en matière d'hygiène et de sécurité alimentaire pour les produits composites et les produits d'origine non animale ; les règles d'origine ; un plan de surveillance des résidus sur les produits composites et les produits d'origine non animale, ainsi que des mesures de quarantaine, basées sur les pratiques internationales émises par l'OMC.

Lors de la conférence, Lê Thanh Hoa, directeur de la SPS Vietnam a exprimé le souhait que l'UE continue à soutenir le SPS du Vietnam pour mettre à jour les informations et réglementations de l'UE liées à la sécurité alimentaire aux entreprises exportatrices de produits, renforcer la capacité du système vietnamien de contrôle de la sécurité alimentaire ainsi que du réseau de quarantaine animale et végétale.

En 2023, le chiffre d'affaires des exportations vietnamiennes de produits agricoles, forestiers et aquatiques vers le marché européen a atteint environ 5,3 milliards d'USD. L'UE est le troisième marché d'exportation du Vietnam, après les États-Unis et la Chine.

VNA/CVN