Deux grottes volcaniques de Lâm Dông classées sites d’intérêt national

Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a classé deux grottes volcaniques du système de Krông Nô, situées dans la commune de Nam Da, province de Lâm Dông, au rang de sites d’intérêt national.

>> Nouvelle découverte sur le réseau de grottes volcaniques de Krông Nô

>> Les grottes volcaniques de Krông Nô classées au patrimoine national

>> Lâm Dông renforce son attractivité touristique auprès des marchés internationaux

>> Lâm Dông se rêve en pôle de tourisme de qualité à l’horizon 2030

Photo : VNA/CVN

L’information a été annoncée le 30 octobre par Lê Thi Truc Linh, directrice adjointe du Service provincial de la culture, des sports et du tourisme, à la suite de la publication des décisions N°2924/QD-BVHTTDL et N°2912/QD-BVHTTDL, signées le 29 octobre par la ministre Lâm Thi Phuong Thanh.

Il s’agit de la grotte A1, également appelée grotte de lave, grotte des Chauves-souris ou grotte du Nid d’abeilles, située dans le hameau de Buon Choah et formée lors des éruptions du volcan Nam B’Lang, ainsi que de la grotte C2, également connue sous les noms de grotte de lave C1-C2, grotte des Chauves-souris ou grotte du Crocodile, située dans le hameau de Duc Lâp.

Longues chacune de plus de 400 m et profondes de 3 à 10 m, ces grottes présentent des structures géologiques rares, liées à la formation de cavités dans la lave. Elles bénéficient désormais des mesures de protection prévues par la législation sur le patrimoine culturel.

Situé dans la zone centrale du Géoparc mondial UNESCO de Dak Nông, le système de grottes volcaniques de Krong No constitue un patrimoine géologique remarquable, notamment pour sa valeur géologique et géomorphologique. Le classement des grottes A1 et C2 reconnaît leur intérêt scientifique et paysager, tout en contribuant à sensibiliser le public à la préservation du patrimoine naturel.

Cette reconnaissance offre également un cadre juridique pour mieux gérer, protéger et valoriser ces sites, tout en favorisant le développement du géotourisme, de la recherche scientifique et de l’éducation au patrimoine, dans une perspective de tourisme durable à Lâm Dông.

VNA/CVN