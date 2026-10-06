Lâm Dông se rêve en pôle de tourisme de qualité à l’horizon 2030

Le Comité du Parti de la province de Lâm Dông a dirigé les agences et les collectivités locales compétentes à mettre en œuvre un programme d’action visant à faire du tourisme un secteur économique phare d’ici 2030.

>> Lâm Dông : Cap sur le tourisme d’aventure et la connectivité terre-mer

>> Lâm Dông renforce la préservation et la valorisation du Géoparc mondial UNESCO de Dak Nông

>> Lâm Dông renforce son attractivité touristique auprès des marchés internationaux

Photo : VNA/CVN

Cette initiative s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par la province pour exploiter son important potentiel touristique et ses atouts suite à sa fusion avec les provinces voisines de Dak Nông et Binh Thuân, et pour appliquer la résolution N°26-NQ/TW du Politburo sur le développement du tourisme vietnamien en un secteur économique phare dans la nouvelle ère.

Lâm Dông vise à développer un tourisme de haute qualité, écologique et durable, doté d’une forte identité culturelle et d’une grande valeur ajoutée, afin de positionner la province comme l’un des pôles touristiques majeurs du pays et de la région, en s’appuyant sur la richesse de ses paysages, son patrimoine culturel unique et ses précieuses ressources naturelles.

Cette stratégie devrait également promouvoir l’image des destinations et de la population de Lâm Dông, ainsi que renforcer la réputation et le rayonnement de la province, tant à l’échelle nationale qu’internationale.

D’ici 2030, le tourisme est appelé à devenir un secteur économique de pointe pour Lâm Dông, la province ambitionnant de figurer parmi les localités leaders du pays en termes d’envergure et de croissance touristiques.

L’objectif est que le tourisme contribue directement à hauteur d’environ 12% au produit intérieur brut régional (GRDP) de la province, avec une croissance annuelle moyenne du nombre de visiteurs estimée entre 13 et 14%.

La province vise à accueillir environ 40 millions de visiteurs, dont près de 36,6 millions de touristes nationaux et au moins 3,4 millions de touristes internationaux.

Elle prévoit de disposer d’un parc d’hébergement touristique d’environ 75.000 chambres, dont environ 25% seront classées dans les catégories trois à cinq étoiles. Elle compte également développer huit à dix zones touristiques d’envergure provinciale et créer quelque 47.000 emplois directs dans le secteur du tourisme.

Objectifs verts

Photo : VNA/CVN

Au moins 80% des principales zones et attractions touristiques devraient répondre aux normes du tourisme écologique. Plusieurs modèles pilotes de tourisme visant la neutralité carbone seront également développés à Mui Ne, Dà Lat et Tà Dung.

D’ici 2045, Lâm Dông ambitionne de devenir l’un des pôles touristiques de premier plan en Asie du Sud-Est et dans la région Asie-Pacifique, en adoptant un modèle de développement moderne et durable et en affirmant le rôle du tourisme comme moteur de l’économie provinciale.

Il est prévu que le nombre d’arrivées de touristes et la contribution directe du tourisme à la croissance économique progressent à des taux supérieurs à la moyenne nationale de 14 à 15%, tandis que les arrivées de touristes internationaux devraient atteindre environ 5,3 millions d’ici 2045.

Pour atteindre ces objectifs, le Comité provincial du Parti a donné des directives claires aux organismes locaux concernés. Ces derniers doivent impérativement collaborer avec les autorités compétentes afin de faciliter l’arrivée de touristes internationaux dans la province de Lâm Dông via l’aéroport international de Liên Khuong, l’aéroport de Phan Thiêt et d’autres points d’entrée.

Ces organismes ont également reçu pour instruction d’améliorer les infrastructures favorisant le développement du tourisme, notamment les réseaux de transport interrégionaux et les principales voies express.

De meilleures liaisons

Les routes nationales 28, 27 et 55 ainsi que les routes côtières seront modernisées, tandis que les installations d’aviation civile de l’aéroport de Phan Thiêt devraient entrer en service en 2028.

Les organismes compétents coordonneront la mise en œuvre du projet de ligne ferroviaire à grande vitesse Nord-Sud traversant la province et aménageront des aires de repos le long des axes routiers afin de soutenir le tourisme.

Photo : VNA/CVN

La province poursuivra le développement de ses infrastructures touristiques et transformera Lâm Dông en un pôle touristique de qualité, doté des destinations phares à la renommée solidement établie.

Les autorités se concentreront sur la levée des obstacles et l’accélération des projets touristiques en difficulté, tout en débloquant les projets à l’arrêt afin de favoriser l’attraction d’investissements.

La province prévoit également de développer ses ports maritimes et fluviaux, mettant progressivement en place un réseau de transport tant intra-provincial qu’international.

Les organismes compétents réserveront des espaces au développement d’une économie maritime liée au tourisme balnéaire, investiront dans des infrastructures côtières complètes pour attirer les investissements et œuvreront à la création d’une zone économique spéciale à Lâm Dông.

Selon le Département provincial de la culture, des sports et du tourisme, la province a accueilli plus de 16,5 millions de visiteurs au cours des huit premiers mois de 2026, soit une hausse de près de 20% en glissement annuel. Les recettes touristiques ont dépassé 45.600 milliards de dôngs (1,8 milliard de dollars), enregistrant une augmentation de plus de 22% sur un an.

Ces résultats positifs sont attribués aux mesures de relance et de développement du tourisme, notamment la mise en œuvre coordonnée et moderne d’activités de promotion et de marketing, un recours accru aux technologies numériques ainsi qu’une coopération élargie, tant à l’échelle nationale qu’internationale.

L’organisation de grands programmes culturels et artistiques, associés à des campagnes de promotion du tourisme, a également contribué à renforcer l’image de Lâm Dông en tant que destination touristique.

VNA/CVN