Quang Ninh, une destination phare pour les visiteurs vietnamiens et internationaux

Au cours des neuf premiers mois de 2026, la ville de Quang Ninh (Nord) a accueilli près de 18,8 millions de visiteurs, dont environ 4,21 millions de touristes internationaux. Cette année, la localité ambitionne de franchir le cap des 23 millions de visiteurs, confirmant ainsi son attractivité constante auprès des voyageurs vietnamiens et étrangers.

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Photo : VNA/CVN

Située à l’extrême nord-est du Vietnam, Quang Ninh est une terre où se conjuguent harmonieusement richesses naturelles, culturelles et historiques. Elle abrite notamment la baie de Ha Long, inscrite au patrimoine naturel mondial de l’UNESCO et mondialement réputée pour ses paysages spectaculaires. La région compte également des centaines de sites touristiques, allant des îles et plages aux destinations spirituelles, écologiques et communautaires.

Grâce à des infrastructures modernes et intégrées, à la professionnalisation accrue de ses prestations et à un environnement touristique sûr et accueillant, Quang Ninh s’impose progressivement comme une destination d'excellence pour les voyageurs nationaux et internationaux.

Évoquer Quang Ninh, c’est avant tout penser à la baie de Ha Long, joyau naturel d'exception inscrit au patrimoine mondial par l’UNESCO. Ses milliers d’îlots karstiques majestueux et ses grottes aux formes singulières composent un paysage d’une beauté remarquable.

Chaque année, des millions de visiteurs vietnamiens et étrangers viennent y admirer ses merveilles, se détendre et vivre des expériences inoubliables. "Cet endroit est vraiment magnifique. Les montagnes sont majestueuses, les habitants très accueillants. La nature est splendide et paisible. J’aimerais découvrir encore beaucoup d’autres endroits. Merci au Vietnam !", confie Lennon, touriste brésilien.

Au-delà de Ha Long, Quang Ninh possède également de magnifiques plages préservées aux eaux cristallines, notamment à Cô Tô, Vân Dôn, Quan Lan et Minh Châu. Les séjours balnéaires et les activités d’exploration insulaire constituent désormais des atouts majeurs pour séduire les visiteurs. "Les paysages sont magnifiques et encore très préservés. Les plages sont superbes, avec leur sable blanc, et l’air est pur et agréable. Je suis vraiment heureuse de passer mes vacances à Thanh Lân, sur l’île de Cô Tô", partage Lù Kim Chi, touriste originaire de Tuyên Quang.

Encore des destinations réputées

Quang Ninh se distingue également par la richesse de son patrimoine culturel et spirituel. Le complexe de monuments et de paysages de Yên Tu, berceau de l’école bouddhique Trúc Lâm, demeure depuis longtemps une destination réputée auprès des visiteurs vietnamiens et étrangers.

Photo : VNA/CVN

L’inscription officielle, le 12 juillet 2025, du complexe de monuments et de paysages de Yên Tu - Vinh Nghiêm - Côn Son, Kiêp Bac au patrimoine culturel mondial de l’UNESCO a ouvert de nouvelles perspectives pour le développement touristique de cette région.

À chaque saison des festivals, des millions de pèlerins affluent vers Yên Tu pour se recueillir, trouver la sérénité et découvrir ses valeurs culturelles exceptionnelles. "Je me rends à la pagode de Yên Tu pour rendre hommage au Bouddha et prier pour la paix et le bonheur de ma famille, ainsi que pour tous les autres", explique Bùi Thi Bông, habitante du quartier de Vàng Danh, à Quang Ninh.

Selon Jonathan Wallace Baker, représentant de l’UNESCO au Vietnam, Quang Ninh est véritablement une championne du patrimoine de l’UNESCO à bien des égards. Elle bénéficie de plusieurs reconnaissances internationales, notamment deux sites inscrits au patrimoine mondial, ainsi qu’une réserve de biosphère étroitement liée à ces patrimoines. Il est donc essentiel de renforcer les liens entre ces différents sites. Leur diversité est remarquable : certains relèvent du patrimoine culturel, d’autres du patrimoine naturel mondial.

"Je suis convaincu qu’il existe de nombreuses possibilités de promouvoir des circuits associant ces deux sites, car ils offrent des expériences totalement différentes. Les touristes vietnamiens comme étrangers seront certainement très intéressés par la découverte de ces deux catégories de patrimoine mondial. Ces visites contribueront également à approfondir leur connaissance du Vietnam. Nous souhaitons donc vivement coopérer avec la province afin de réfléchir ensemble aux moyens de relier ces deux sites et de mieux les faire connaître au public vietnamien comme international. L’objectif est d’en faire à la fois une expérience touristique, une occasion d’apprentissage et un moyen de préserver ces deux patrimoines exceptionnels pour le Vietnam et pour l’humanité tout entière", se déclare Jonathan Wallace Baker.

Photo : VNA/CVN

À Binh Liêu, Ba Che ou Tiên Yên, le tourisme communautaire contribue à préserver l’identité culturelle des différentes ethnies tout en créant des moyens de subsistance durables pour les populations locales. Ces expériences, étroitement liées à la nature et aux traditions locales, séduisent un nombre croissant de visiteurs. Pour Triêu Thi Thu, habitante de la commune de Yên Than, à Quang Ninh, "en matière de tourisme communautaire, nous souhaitons que l’État investisse davantage dans les zones écotouristiques et encourage le développement de cette forme de tourisme. Plusieurs territoires disposent aujourd’hui d’un potentiel important et présentent des perspectives favorables dans ce domaine".

Selon Nguyên Thuy Yên, directrice adjointe du Service de la culture, des sports et du tourisme de Quang Ninh, en ce qui concerne le développement de nouveaux produits touristiques, la ville élabore actuellement des projets consacrés à l’économie du patrimoine, au tourisme nocturne et aux industries culturelles. Conformément aux orientations de la Résolution N°26, ainsi qu’aux mesures prévues dans ces projets, de nombreuses actions devront être mises en œuvre pour créer une nouvelle dynamique de croissance fondée sur la valorisation du patrimoine. "Notre objectif est d’exploiter les ressources patrimoniales tout en assurant leur préservation et leur mise en valeur, notamment à travers le développement touristique. Parallèlement, nous travaillons à la définition de nouvelles orientations pour diversifier les produits touristiques, en particulier ceux liés au tourisme nocturne et culturel. Nous proposons également des mesures destinées à attirer des investissements dans des infrastructures et des équipements culturels haut de gamme. Ces initiatives permettront d’enrichir l’expérience des visiteurs, de renforcer la valeur et l’attractivité de la destination Quang Ninh, tout en augmentant les dépenses touristiques sur place", a dit-elle.

Grâce à son programme de relance de la demande touristique et à une série de mesures visant à améliorer la qualité des prestations, à enrichir l’expérience des visiteurs et à diversifier son offre, Quang Ninh entend atteindre son objectif de plus de 23 millions de touristes en 2026, pour des recettes touristiques dépassant 71.000 milliards de dôngs.

Modernité des infrastructures de transport

L’un des principaux facteurs de cette attractivité réside dans la modernité et la cohérence de ses infrastructures de transport.

Les autoroutes, l’aéroport international de Vân Dôn et le port international de croisière de Ha Long ont considérablement réduit les temps de parcours et renforcé les connexions avec les grands pôles touristiques du Vietnam et de l’étranger.

Selon Luong Thi Hoàng Lan, directrice commerciale du secteur loisirs et villégiature du groupe Sun Group, dans les prochains temps, Sun Group va y développer de nouveaux produits afin d’enrichir les itinéraires et de proposer des expériences encore plus attractives, notamment pour les visiteurs internationaux. "Nous allons particulièrement nous concentrer sur le tourisme MICE, c’est-à-dire les réunions, voyages de motivation, conférences et expositions, ainsi que sur le tourisme de villégiature. Ces segments présentent, selon nous, un fort potentiel pour accroître les recettes touristiques et prolonger la durée des séjours, actuellement limitée à une ou deux nuits pour de nombreux visiteurs. Cette stratégie s’inscrit également dans notre volonté de développer progressivement un écosystème touristique intégrant le transport aérien", a révélé la dỉigeante. Et d'ajouter que l’ouverture récente d’une liaison entre Hô Chi Minh-Ville et Vân Dôn représente ainsi une opportunité importante. Elle permettra notamment aux touristes internationaux arrivant à Hô Chi Minh-Ville de rejoindre plus facilement Vân Dôn et Ha Long, et de profiter pleinement des attraits de cette destination.

Parallèlement à l'essor de son industrie touristique, Quang Ninh accorde une attention particulière à la création d’un environnement touristique civilisé et sûr, au renforcement du contrôle des prix et de la qualité des services, ainsi qu’à la préservation de ses paysages naturels.

Photo : VNA/CVN

"Dans les temps à venir, afin de concentrer nos efforts sur les priorités du développement touristique et de créer une véritable percée, le secteur touristique de Quang Ninh s’appuiera étroitement sur les orientations définies par la Résolution n°26 du Bureau politique et la Résolution N°263 du gouvernement, qui visent à faire du tourisme un secteur économique de pointe dans la nouvelle ère. Nous continuerons à proposer et à mettre en œuvre des solutions coordonnées, allant de l’information, de la promotion et de la communication à l’élaboration de mécanismes et de politiques adaptés, en passant par le développement de nouveaux produits et des infrastructures touristiques", se déclare Nguyên Thuy Yên, directrice adjointe du Service de la culture, des sports et du tourisme de Quang Ninh. Elle a encore affirmé que "notre ambition est de faire de Quang Ninh une destination toujours plus moderne, haut de gamme et de qualité, tout en garantissant la réalisation des objectifs de croissance fixés tant au niveau national que provincial".

Photo : Vinh DAV/CVN

Selon Hô An Phong, vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Quang Ninh possède des ressources touristiques extrêmement riches, diversifiées et remarquables, qu’il s’agisse de ses paysages naturels, de son patrimoine culturel matériel et immatériel ou de ses sites reconnus au patrimoine mondial. Mais ce qui fait aussi la singularité de Quang Ninh, ce sont ses habitants, profondément attachés à leur identité locale. Sa gastronomie, ses traditions culturelles immatérielles et ses richesses patrimoniales constituent autant d’atouts exceptionnels. "C’est pourquoi les autorités centrales et les différents secteurs placent de grandes attentes dans le développement de Quang Ninh et souhaitent accompagner la localité pour lui permettre de s’élever à la hauteur des exigences de la nouvelle ère. Je suis convaincu qu’avec les progrès déjà accomplis, la réorganisation de son appareil administratif et le renforcement de ses institutions, Quang Ninh dispose de toutes les ressources nécessaires pour poursuivre un développement encore plus vigoureux dans les années à venir", conclue M. An Phong.

Des paysages grandioses, une culture unique, des infrastructures modernes et l’hospitalité de ses habitants : autant d’atouts qui confèrent à Quang Ninh un charme singulier.

Plus qu’une simple destination touristique aujourd’hui, Quang Ninh affirme progressivement son ambition de devenir un grand pôle touristique international, où chaque visiteur peut vivre des expériences mémorables.

Quang Ninh, terre de patrimoine, de rencontres et de rayonnement culturel, ouvre grand ses portes aux visiteurs vietnamiens et aux amis du monde entier.

Phuong Mai/CVN























































