Exemption de visa pour les touristes chinois : opportunité pour la province de Khanh Hoà

La politique d’exemption de visa en faveur des touristes chinois voyageant en groupe à Khanh Hoà via l’aéroport international de Cam Ranh, en vigueur du 12 octobre 2026 au 31 décembre 2027, ouvre de nouvelles perspectives pour relancer ce marché de plus d’un milliard d’habitants.

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Photo : Huong Xuân/CVN

Pour transformer cet avantage réglementaire en puissant moteur de croissance, la province de Khanh Hoà, surnommée le "pays du bois d’aigle", doit déployer de manière coordonnée une série de nouvelles mesures.

Avant la pandémie de COVID-19, la Chine figurait parmi les principaux marchés émetteurs de visiteurs étrangers vers Khanh Hoà. Depuis la crise sanitaire, la reprise de ce flux de voyageurs reste lente et de nombreuses liaisons aériennes reliant les grandes métropoles chinoises à Cam Ranh ont été suspendues ou réduites. Le ralentissement de ce marché, autrefois extrêmement dynamique, rend indispensable la recherche de nouveaux leviers pour stimuler les arrivées.

La Résolution N° 325 du 12 octobre 2026 du gouvernement, qui prévoit une exemption de visa pour les ressortissants chinois voyageant en groupe à des fins touristiques à Khanh Hoà, devrait donner un nouvel élan au secteur, dynamiser les flux de visiteurs et élargir les perspectives de développement du tourisme local.

Selon le Service de la culture, des sports et du tourisme de Khanh Hoà, la province a accueilli près de 470.000 touristes chinois au cours des neuf premiers mois de 2026, soit une baisse de près de 6,5% par rapport à la même période de l’année précédente. Autrefois premier marché émetteur, la Chine se classe désormais derrière la République de Corée et la Russie.

Cette mesure intervient à un moment particulièrement propice, à l’approche des vacances d’hiver et du Nouvel An lunaire 2027, une période durant laquelle les citoyens chinois sont très nombreux à voyager à l’étranger.

Photo : VNA/CVN

Saluant les opportunités offertes par cette nouvelle réglementation, Nguyên Quang Thang, vice-président permanent de l’Association du tourisme de Khanh Hoà, estime que, malgré une période d’application expérimentale relativement courte - un peu plus de 14 mois -, les premiers résultats seront déterminants pour évaluer la pertinence de reconduire et d'élargir la mesure.

Nguyên Thành, dirigeant d’une agence de voyages installée à Nha Trang, indique que plusieurs partenaires chinois ont déjà pris contact avec sa structure pour se renseigner sur le nouveau dispositif. L’entreprise a également ajusté ses produits touristiques, formé ses équipes et préparé ses moyens de transport afin d’être pleinement prête à accueillir les visiteurs dès que les flux s'intensifieront.

En réalité, l’attrait de Khanh Hoà ne repose pas uniquement sur ses plages aux eaux turquoise et son climat ensoleillé, mais aussi sur la richesse de son patrimoine culturel, sa gastronomie locale et la diversité de son offre d’hébergement. Selon Truong Van Tiên, directeur du Centre de promotion de l’investissement, du commerce et du tourisme de Khanh Hoà, une délégation d'étude composée de représentants de compagnies aériennes et d’agences de voyages chinoises, qui a effectué un séjour de prospection à la mi-juillet 2026, a salué le potentiel exceptionnel de cette destination, notamment pour les touristes en quête de soleil hivernal.

Photo : Huong Xuân/CVN

Toutefois, la seule beauté des paysages ne suffit pas à garantir une fréquentation régulière. Les partenaires chinois ont également souligné plusieurs axes d’amélioration prioritaires pour faciliter leur retour, notamment la simplification des procédures d’entrée et l’extension du réseau de liaisons aériennes. La destination doit aussi proposer de nouvelles expériences culturelles et culinaires afin de fidéliser sa clientèle.

"Nous poursuivons nos contacts avec les grandes compagnies aériennes et les agences de voyages chinoises qui ont déjà effectué des visites de terrain à Khanh Hoà. En coordination avec l’Association du tourisme et les professionnels du secteur, nous intensifions la promotion de la destination et faisons connaître la politique d’exemption de visa. Nous proposons également d’organiser des missions de prospection sur ce marché afin d’accroître le nombre de visiteurs dans les prochains mois", explique Truong Van Tiên.

Un représentant de la société par actions de l’aérogare internationale de Cam Ranh affirme que cette nouvelle mesure favorisera le développement des vols charters à l’approche du Nouvel An lunaire 2027 et permettra d’en optimiser l’exploitation. L’aérogare prévoit également d’aménager des circuits de contrôle dédiés aux groupes bénéficiant de l’exemption de visa, de renforcer ses effectifs sinophones et d’assurer un suivi mensuel des arrivées afin d’aider à l’évaluation des résultats durant la période d'essai.

Aux termes de la Résolution N°325, les ressortissants chinois titulaires d’un passeport ordinaire en cours de validité, à l’exception des détenteurs de passeports des régions administratives spéciales de Hong Kong (Chine) et de Macao (Chine), peuvent bénéficier d’une exemption de visa lorsqu’ils voyagent en groupe d’au moins deux personnes dans le cadre d’un circuit touristique organisé et tout compris d’une durée maximale de 30 jours, proposé par une agence de voyages internationale vietnamienne agréée. Les touristes doivent emprunter un vol direct depuis la Chine continentale vers l’aéroport international de Cam Ranh et entrer au Vietnam comme en sortir par ce même point de passage frontalier.

Un représentant de la direction du Service de la culture, des sports et du tourisme de Khanh Hoà indique que le Service proposera au Comité populaire provincial d’organiser des réunions de travail avec les départements concernés, les entreprises et les compagnies aériennes afin de préparer au mieux l’accueil des visiteurs. Parallèlement à la modernisation des circuits touristiques et des actions de communication, la province élabore des projets visant à enrichir l’offre nocturne, tels que la création de rues piétonnes, de quartiers gastronomiques et d'espaces de spectacles artistiques, afin de diversifier l’expérience des visiteurs et de stimuler leurs dépenses sur place.

À mesure que les attraits balnéaires deviennent classiques, ce sont les expériences immersives et authentiques qui façonneront la compétitivité d’une destination. Un séjour réussi ne consiste pas seulement à faire découvrir aux touristes des plages idylliques et du soleil, mais aussi à leur offrir l’opportunité d’explorer la culture locale, de savourer une gastronomie typique et de s’immerger dans le quotidien des habitants. De telles prestations sont de nature à prolonger la durée des séjours, à augmenter les retombées économiques et à inciter les voyageurs à revenir.

Thu Huong/CVN