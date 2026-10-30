Les voyageurs vietnamiens privilégient le bien-être et les expériences authentiques

La plateforme de réservation Booking.com a publié, le 29 octobre, son premier rapport consacré à l’indice du bonheur en voyage - Travel Happiness Index. Cette étude analyse les facteurs émotionnels, financiers et sociaux qui influencent les comportements touristiques dans un contexte d’incertitude mondiale croissante.

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Photo : VNA/CVN

Fondée sur une enquête menée auprès de plus de 10.000 personnes sur dix marchés de la région Asie-Pacifique, dont le Vietnam, elle examine les facteurs qui rendent un voyage mémorable, agréable et satisfaisant pour différentes catégories de voyageurs.

Le rapport examine à la fois les critères considérés comme essentiels à la réussite d’un séjour et les priorités des voyageurs lorsqu’ils doivent faire des choix. Il montre qu’au-delà des expériences vécues sur place, le sentiment de sécurité, la facilité d’organisation et la confiance contribuent également au bonheur associé au voyage.

Selon Branavan Aruljothi, directeur de Booking.com au Vietnam, 99% des voyageurs vietnamiens associent les voyages à des émotions positives. Pour beaucoup, le plaisir commence bien avant le départ, dès qu’ils commencent à imaginer leur séjour et à le préparer.

Ainsi, 92 % des personnes interrogées estiment que le fait d’avoir un voyage en perspective améliore leur humeur. Pour 71% d’entre elles, l’enthousiasme ressenti avant le départ les aide à mieux faire face au stress de la vie quotidienne. La préparation constitue également une source de plaisir : 62% des voyageurs vietnamiens considèrent l’organisation de leur séjour comme une activité agréable.

Ces chiffres illustrent la contribution du tourisme au bien-être mental, à l’équilibre émotionnel et au ressourcement.

Les voyages ne sont toutefois pas exempts de contraintes. Quelque 22% des voyageurs vietnamiens déclarent se sentir parfois fatigués, voire épuisés, à cause de leurs voyages. Par ailleurs, 16% ressentent une pression liée à la volonté de profiter au maximum du temps disponible. Le sentiment d’insécurité concerne également 16% des répondants, tandis que 19% font état d’inquiétudes.

Les voyageurs cherchent ainsi à concilier leur désir de vivre des expériences enrichissantes avec leurs attentes personnelles, les contraintes logistiques et les conditions réelles de voyage. Un séjour qui se déroule sans difficulté et sans trop de stress devient aussi important que les expériences vécues sur place.

L’étude relève également une évolution dans la manière dont les voyageurs vietnamiens perçoivent la valeur d’un séjour. La satisfaction ne dépend plus nécessairement d’un programme chargé ou de la visite de nombreux sites incontournables. Elle se trouve davantage dans des moments simples. Contempler les paysages naturels constitue ainsi une source de satisfaction pour 36 % des voyageurs vietnamiens, devant la dégustation de bons plats (28%) et les moments privilégiés passés avec leurs compagnons de voyage (24%).

Les relations humaines occupent elles aussi une place importante, qu’il s’agisse de renforcer les liens avec ses proches ou de rencontrer de nouvelles personnes et de découvrir de nouveaux endroits. À cet égard, 68 % des voyageurs vietnamiens considèrent les séjours en famille comme les plus agréables.

Photo : VNA/CVN

Cette évolution se reflète dans la préparation des voyages. Quelque 77% des répondants privilégient les expériences culinaires locales et d’autres activités enrichissantes. Dans le même temps, 71% tiennent compte des offres promotionnelles pour choisir leurs dates de départ ou leur destination.

Cette tendance à voyager de manière plus réfléchie se manifeste aussi dans les choix d’hébergement. Ainsi, 32% des voyageurs vietnamiens optent pour des maisons de vacances, des appartements ou des hébergements atypiques afin de réduire leurs dépenses. Une même proportion estime que ces hébergements leur permettent de découvrir leur destination de manière plus authentique et de se rapprocher du mode de vie local.

Pour Branavan Aruljothi, le voyage ne se résume plus au repos : il représente aussi un investissement dans le bien-être mental, les relations humaines et la découverte de nouvelles expériences enrichissantes.

Il souligne que les voyageurs vietnamiens accordent désormais davantage d’attention à la préparation de leurs séjours, recherchent activement des expériences locales authentiques et veillent à tirer le meilleur parti de chaque déplacement. Leur capacité d’adaptation constitue également un signe encourageant : face aux périodes d’incertitude, la majorité privilégie la flexibilité pour profiter pleinement de ses voyages.

VNA/CVN