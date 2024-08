Des milliers de personnes assistent à la Fête du homard de Cam Ranh 2024

>> Les exportations nationales de homards vers la Chine ont retrouvé des couleurs

>> Une écloserie pour préserver l’avenir des homards et des pêcheurs

>> Les exportations de homard en forte hausse

Photo : VNA/CVN

Selon le Comité d'organisation, les 3 et 4 août, l’événement a attiré plus de 12.000 visiteurs pour déguster du homard, mais aussi découvrir et acheter des produits uniques.

Des plats à base de homard sont préparés directement au comptoir, attirant l'attention des visiteurs. Plusieurs promotions sont offertes, ramenant les prix à seulement 800.000 à 900.000 dôngs le kilo. Par ailleurs, d'autres stands de fruits de mer sont tout aussi attrayants avec une variété de plats adaptés aux goûts de chacun.

Un programme artistique spécial aura lieu le 9 août à 20h00 dans la ville de Cam Ranh pour marquer cet événement.

Il s’agit non seulement d’un événement culturel et touristique de grande échelle, mais aussi d’une opportunité de promouvoir le potentiel et les atouts de Cam Ranh, contribuant à attirer des investissements pour le développement durable du tourisme local. C'est aussi l'occasion de présenter des produits à base de homard, de trouver des débouchés et de promouvoir leur consommation et leurs exportations vers les marchés étrangers.

Actuellement, Cam Ranh possède environ 80.000 cages à homards, fournissant au marché environ 2.600 à 3.000 tonnes chaque année. Le homard de Cam Ranh a conquis non seulement des Vietnamiens mais aussi des clients étrangers.

VNA/CVN