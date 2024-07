Des dirigeants lao viennent à l’ambassade du VN au Laos pour rendre hommage au SG Nguyên Phu Trong

Photo : VNA/CVN

Dans le registre de condoléances, Bounthong Chitmany a souligné que le Parti, l'État et le peuple du Laos se souviendraient des grandes et précieuses contributions du secrétaire général Nguyên Phu Trong dans la consolidation et le développement de la grande amitié, de la solidarité spéciale, et de la coopération intégrale entre les deux Partis, les deux États, les deux peuples du Laos et du Vietnam.

À la tête d’une délégation du gouvernement lao, le Premier ministre Sonexay Siphandone a affirmé que le décès du dirigeant vietnamien était une grande perte pour sa famille, le Parti, l'État, l'Assemblée nationale et le peuple du Vietnam, et que le Parti, l'État, l'Assemblée nationale et le peuple du Laos avaient perdu un ami très proche.

Photo : VNA/CVN

De son côté, le ministre lao des Affaires étrangères, Saleumxay Kommasith, a déclaré que le secrétaire général du Comité central du PCV Nguyen Phu Trong était un dirigeant exceptionnel.

En Malaisie, le vice-ministre malaisien des Affaires étrangères Mohamad Alamin est allé à l’ambassade du Vietnam pour adresser ses sincères condoléances.

Photo : VNA/CVN

À Singapour, Lee Hsien Loong, secrétaire général du Parti d'action populaire (PAP), ministre senior et ancien Premier ministre de Singapour, est allé rendre hommage au secrétaire général Nguyên Phu Trong à l’ambassade du Vietnam. Il a déclaré que le secrétaire général Nguyên Phu Trong avait conduit le Vietnam à réaliser de grands progrès dans les affaires intérieures et à renforcer sa position sur la scène internationale, et qu’il avait apporté une grande contribution à l'amitié entre le Vietnam et Singapour.

En Thaïlande, le 25 juillet, environ 500 Vietnamiens d'outre-mer se sont rendus au consulat général du Vietnam à Khon Kaen pour rendre hommage au secrétaire général Nguyên Phu Trong.

Au Cambodge, des autorités de la province de Preah Sihanouk sont arrivées au Consulat général du Vietnam pour adresser ses condoléances pour le décès du dirigeant vietnamien.

VNA/CVN