Le PM Pham Minh Chinh reçoit le représentant spécial du dirigeant chinois Xi Jinping

Le Parti et l'État vietnamiens considèrent toujours le développement de l’amitié et de la coopération stable à long terme avec le Parti et l'État chinois comme une exigence objective, un choix stratégique et une priorité de premier rang de la politique extérieure du Vietnam.

C’est ce qu’a déclaré le Premier ministre (PM), Pham Minh Chinh, en recevant le 25 juillet, à Hanoï, Wang Huning, membre du Comité permanent du Politburo du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et président du Comité national de la Conférence consultative politique du peuple chinois (CCPPC), représentant spécial du secrétaire général du Comité central du PCC et président chinois Xi Jinping, qui est arrivé au Vietnam pour rendre hommage au secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyên Phu Trong, suite à son décès le 19 juillet.

Le chef du gouvernement a indiqué que le Vietnam était prêt à travailler avec la Chine pour mettre en œuvre efficacement les perceptions communes de haut niveau identifiées par le secrétaire général du PCV, Nguyên Phu Trong, et le secrétaire général du PCC et président chinois Xi Jinping, en mettant l'accent sur la promotion des visites et des contacts de tous les niveaux, l’intensification de la coopération entre les ministères, organes et localités des deux pays, une meilleure organisation des échanges entre les deux peuples, le renforcement du partage d’expériences ainsi que l’approfondissement de la coopération bilatérale dans des domaines importants, notamment l'économie, le commerce, l’investissement et la connectivité en matière d’infrastructures de transport, la bonne mise en œuvre des accords et des perceptions communes de haut niveau sur le contrôle et le règlement des différends en mer.

De son côté, Wang Huning a présenté les condoléances du Parti, de l'État et du peuple chinois pour le décès du secrétaire général Nguyên Phu Trong, un marxiste inébranlable, un dirigeant éminent du Parti, de l'État et du peuple vietnamiens, un grand ami du peuple chinois.

Le responsable chinois a souligné que la Chine soutenait fermement le Vietnam dans sa poursuite d'une voie de développement adaptée à sa situation et de sa cause d'édification du socialisme.

Il s’est déclaré convaincu que l'amitié traditionnelle et la coopération intégrale entre les deux Partis, les deux pays, s'amélioreraient et continueraient de se développer dans la direction définie par le secrétaire général du PCC et président chinois Xi Jinping et le secrétaire général du PCV, Nguyên Phu Trong.

