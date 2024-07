Décès du secrétaire général Nguyên Phu Trong : poursuite des condoléances

À la nouvelle du décès du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyên Phu Trong, des dirigeants de nombreux pays, de partis au pouvoir, partis communistes et partis partenaires, des responsables d’organisations internationales et d’amitié, ont envoyé leurs condoléances au Comité central du PCV, au président vietnamien Tô Lâm, au Premier ministre Pham Minh Chinh, au peuple vietnamien et à la famille du défunt.