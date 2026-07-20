De nombreuses initiatives concrètes en faveur des jeunes travailleurs de Hô Chi Minh-Ville

Le 19 juillet, au Palais de la culture des travailleurs de Hô Chi Minh-Ville, le Centre de soutien aux jeunes travailleurs de la mégapole du Sud a organisé l’édition 2026 de la "Journée d’accompagnement des jeunes travailleurs de Hô Chi Minh-Ville".

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Cette manifestation s’inscrit dans la mise en œuvre du programme de coopération 2026 entre la Fédération du travail de Hô Chi Minh-Ville et l’Union municipale de la jeunesse communiste.

L’événement a rassemblé près de 1.000 syndiqués, jeunes travailleurs et volontaires participant à la campagne de volontariat "Vacances roses 2026".

À cette occasion, tous les syndiqués et jeunes travailleurs ont reçu des bons d’achat d’une valeur de 150.000 dôngs à utiliser dans les stands proposant des produits à prix stabilisés. Ils ont également bénéficié d’un repas gratuit de phở, spécialité traditionnelle vietnamienne.

Dans le cadre de cette journée, les organisateurs ont remis de nombreux cadeaux utiles aux enfants de jeunes travailleurs en situation difficile résidant dans le quartier de Bình Trung. Plusieurs autres activités de soutien ont également été organisées, notamment un marché de produits à prix stabilisés, des coupes de cheveux gratuites, des animations musicales ainsi que des jeux collectifs.

Par ailleurs, des experts, des juristes et des représentants des forces compétentes ont animé des séances d’information et de sensibilisation destinées aux jeunes travailleurs. Celles-ci portaient sur la prévention et la lutte contre les stupéfiants, l’identification des méthodes de traite des êtres humains et des escroqueries en ligne, ainsi que sur les compétences en matière de prévention et de lutte contre les incendies.

Selon les organisateurs, l’édition 2026 ne se limite plus au soutien matériel, qui constituait jusque-là l’axe principal des éditions précédentes. Elle met désormais davantage l’accent sur un accompagnement de qualité, fondé sur le développement des compétences numériques, la diffusion des connaissances juridiques et le renforcement des compétences de vie des jeunes travailleurs.

La coopération étroite entre l’Union municipale de la jeunesse communiste et la Fédération du travail de Hô Chi Minh-Ville illustre le rôle essentiel des organisations sociopolitiques dans l’accompagnement des jeunes salariés. Elle contribue à former une main-d’œuvre jeune, qualifiée, résiliente et capable de répondre aux exigences du développement dans cette nouvelle phase, tout en participant activement au développement socio-économique de Hô Chi Minh-Ville.

Texte et photos : Quang Châu/CVN