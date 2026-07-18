Ninh Binh intensifie la campagne pour identifier les soldats tombés pour la Patrie

Depuis près de deux mois, la province de Ninh Binh (Nord) mobilise d'importants moyens humains et techniques dans le cadre de la campagne des "500 jours et nuits" consacrée à la recherche, au regroupement et à l'identification des soldats morts pour la Patrie.

>> Identification des martyrs : quand la technologie génétique de pointe redonne un nom aux héros

>> An Giang reçoit les restes de 14 soldats volontaires retrouvés au Cambodge

>> Quang Ninh achève les prélèvements ADN sur les restes de martyrs non identifiés

>> An Giang rapatrie les restes de 81 soldats volontaires tombés au Cambodge

Photo : VNA/CVN

Entre prélèvements ADN, enquête historique et collecte de témoignages, cette vaste opération vise à redonner un nom à des milliers de combattants dont les sépultures demeurent anonymes ou incomplètement renseignées.

Parallèlement aux prélèvements biologiques réalisés dans les cimetières militaires en vue des expertises ADN, les équipes poursuivent un minutieux travail d'exploitation des archives, de vérification des documents historiques, de collecte de témoignages et de localisation des soldats encore inhumés hors des nécropoles. Chaque renseignement transmis par la population est confronté aux dossiers conservés par les autorités afin d'identifier de nouveaux indices susceptibles de conduire à une identification.

Dans le quartier de Ly Thuong Kiêt, les autorités militaires appliquent les orientations du Comité national de pilotage 515 relatives à la cartographie des sites d'inhumation. Sur la base des informations transmises par le Département des politiques sociales de l'Armée populaire du Vietnam, seize soldats avaient été initialement enterrés dans l'ancien hameau de Do Lê, aujourd'hui intégré au quartier de Liên Son.

Le Comité provincial 515 a organisé plusieurs missions de terrain afin de rencontrer les derniers témoins encore en vie et de recueillir des informations complémentaires. Les investigations ont confirmé que les dépouilles avaient été exhumées au début des années 1990 avant d'être transférées au cimetière des martyrs de Thi Son.

Parmi les témoins figure Hoàng Hai Lang, près de 90 ans, ancien combattant ayant participé lui-même à ces opérations de regroupement en 1990. Il se souvient également avoir recherché des restes de soldats dans la zone de l'ancien port charbonnier de l'entreprise 77, près du pont Câu Treo, où reposaient des combattants tombés lors des affrontements contre les positions françaises de Hôi Trung, Quê et au cours des opérations militaires menées sur la route nationale 21 durant la guerre de résistance contre la colonisation française.

Croisés avec les archives militaires, ces témoignages permettent aujourd'hui de reconstituer les lieux d'inhumation d'origine, les transferts successifs des dépouilles et l'évolution des sépultures, autant d'éléments essentiels pour les futures identifications.

Dans ce secteur, une campagne de prélèvements ADN est menée du 15 au 21 juillet sur 70 tombes anonymes, dont 69 au cimetière des martyrs de Thi Son et une au cimetière de Thanh Son.

À Hai Hâu, la mobilisation se poursuit également à un rythme soutenu. Les trois cimetières militaires de cette commune abritent 755 tombes, dont 136 demeurent privées d'identité complète.

Pour de nombreuses familles, cette campagne représente un ultime espoir.

Photo : VNA/CVN

Au cimetière des martyrs de Hai Long, Trân Van Kiên, 68 ans, vient régulièrement se recueillir en espérant retrouver un jour son frère, Trân Van Biên. Né en 1951, celui-ci servait au sein de la 305e division des forces spéciales avant de tomber au combat en novembre 1972 dans l'ancienne province de Quang Nam.

Depuis plus de cinquante ans, sa famille retourne régulièrement sur les anciens champs de bataille à la recherche d'informations. Plusieurs habitants lui ont indiqué que des soldats de cette unité avaient été enterrés sur place avant d'être transférés vers différents cimetières militaires. Malgré ces démarches, aucune sépulture n'a encore pu être formellement identifiée. Les analyses génétiques engagées dans le cadre de la campagne redonnent aujourd'hui l'espoir de pouvoir enfin ramener les restes du soldat dans sa province natale.

Les autorités locales concentrent actuellement leurs efforts sur les opérations de prélèvement dans les cimetières militaires de Hai Hâu. Une première phase concerne 54 tombes, avec pour objectif d'achever le prélèvement sur l'ensemble des sépultures avant la fin de l'année 2026.

À l'échelle de la province, la tâche demeure considérable. Ninh Binh compte actuellement 7.839 tombes de soldats non identifiés réparties dans 250 cimetières militaires. Vingt-huit équipes spécialisées ont été constituées pour assurer le prélèvement des échantillons biologiques, leur transport, leur remise aux laboratoires spécialisés ainsi que la numérisation de toutes les informations recueillies.

Au cimetière des martyrs de Hai Phuong, les techniciens du groupe de prélèvement n°2 travaillent sous des équipements de protection intégrale afin de préserver la qualité des échantillons. Leur mission consiste à localiser les rares éléments osseux susceptibles de conserver encore du matériel génétique exploitable après plusieurs décennies.

Parallèlement, la province poursuit la constitution d'une base de données numérique centralisée regroupant les informations relatives aux tombes, aux dossiers militaires, aux lieux d'inhumation, aux résultats des prélèvements ADN et aux recherches de terrain. Cet outil doit faciliter les opérations d'identification et améliorer la coordination entre les différentes administrations concernées.

Les autorités provinciales se sont fixé pour objectif d'achever les prélèvements, le transfert des échantillons et la numérisation des données avant le 20 octobre 2026. À ce jour, les opérations ont déjà été menées dans 108 cimetières, répartis sur 33 communes et quartiers. Plus de 4.300 tombes, soit plus de 55% du programme prévu, ont été ouvertes et près de 4.000 échantillons biologiques ont été transmis à l'Institut de médecine légale militaire pour expertise.

Pour les autorités de Ninh Binh, chaque échantillon collecté, chaque archive vérifiée et chaque donnée numérisée rapprochent un peu plus les familles de la vérité. Au-delà de sa dimension scientifique, la campagne des "500 jours et nuits" incarne un devoir de reconnaissance nationale envers ceux qui ont donné leur vie pour l'indépendance et la paix du pays.

VNA/CVN