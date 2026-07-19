Investir dans la santé, c’est bâtir l’avenir

Un système de santé centré sur les citoyens améliore la qualité de vie et constitue une base essentielle pour le développement durable du pays, estime la Docteure Angela Pratt, représentante de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) au Vietnam.

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Depuis sa prise de fonction en tant que représentante de l’OMS au Vietnam en 2022, la Dre. Angela Pratt a eu de nombreuses occasions de travailler avec les décideurs politiques, les professionnels de santé et les communautés dans différentes localités du pays. À travers ses déplacements sur le terrain, elle a constaté que la force du système de santé vietnamien repose sur l’engagement des personnels de santé de proximité et sur la détermination des dirigeants à mener des réformes.

Une vision claire

L’un des souvenirs qui l’a le plus marquée est sa visite dans un centre de santé communal des Hauts plateaux du Centre en mai 2023. “J’ai eu l’occasion de discuter avec les médecins et les infirmiers locaux et j’ai été profondément touchée par leur dévouement au service de la communauté. Ils se relayaient pour dormir au centre de santé communal afin qu’il y ait toujours quelqu’un de permanence, y compris en dehors des heures de travail, au cas où des habitants auraient besoin d’une assistance médicale urgente. Les visages des agents de santé de proximité que j’ai rencontrés ce jour-là m’ont laissé une impression très profonde”, raconte Angela Pratt.

Selon elle, ce sont précisément ces personnes discrètes mais engagées qui constituent le socle du système de soins de santé primaires, permettant aux habitants d’accéder aux services médicaux directement au sein de leur communauté.

Un autre moment que la représentante de l’OMS garde particulièrement en mémoire est la séance de discussion de l’Assemblée nationale vietnamienne consacrée à l’interdiction des cigarettes électroniques et des produits du tabac chauffé en novembre 2024.

“Je n’oublierai jamais l’image de la ministre vietnamienne de la Santé, Dào Hông Lan, tenant dans sa main un dispositif de cigarette électronique qui ressemblait à un jouet pour enfant, afin de souligner les méthodes de marketing ciblant les jeunes. Ce fut un moment qui a démontré le courage, l’engagement et la clarté des objectifs dans la protection de la santé publique”, partage-t-elle.

Pour elle, ces expériences renforcent sa confiance dans l’avenir du secteur de la santé au Vietnam, car le pays dispose à la fois d’un personnel médical dévoué et d’une direction déterminée.

Évaluant les orientations de développement du secteur sanitaire, la Dre. Angela Pratt estime que la Résolution N°72 du Politburo du Parti a défini une vision claire visant à construire un système de santé orienté vers la couverture sanitaire universelle. Cette orientation vise à garantir que tous les citoyens puissent accéder à des services de soins complets, avec des coûts adaptés à leurs capacités financières.

Elle reconnaît les évolutions positives du Vietnam dans le passage d’une approche principalement basée sur le traitement à une démarche davantage proactive de prévention et de lutte contre les maladies, tout en renforçant les capacités du réseau de santé de base.

Selon l’OMS, un système de soins de santé primaires efficace peut répondre jusqu’à 90% des besoins de santé de la population, contribuant ainsi à la réalisation de l’objectif de couverture sanitaire universelle avec des coûts raisonnables.

Vers une couverture médicale universelle

Photo : VNA/CVN

Le Vietnam a également enregistré des résultats encourageants dans la transformation numérique du secteur de la santé, notamment avec le développement du dossier personnel électronique. Cette évolution contribue à mettre en place un modèle de gestion sanitaire davantage centré sur les citoyens.

Parallèlement, le taux de couverture de l’assurance maladie a atteint environ 95% de la population, constituant une base importante pour élargir encore l’accès aux services de soins.

Afin de soutenir le processus de réforme du système de santé vietnamien, l’OMS coopère avec le ministère de la Santé dans plusieurs domaines prioritaires. Ces actions concernent notamment la réforme du financement de la santé, le développement des ressources humaines pour les soins de santé primaires, l’accélération de la transformation numérique, ainsi que le renforcement de la gestion des médicaments, des vaccins, des fournitures et des équipements médicaux.

L’organisation accompagne également le développement de la production nationale de produits médicaux, contribuant à renforcer les capacités du secteur sanitaire vietnamien.

Ces prochaines années, l’OMS continuera à accompagner le Vietnam dans la mise en œuvre des programmes nationaux ciblés, le renforcement des soins “de santé primaires, le développement des soins destinés aux personnes âgées, ainsi que la construction d’un système de santé à faible émission de carbone. L’organisation fournira également des recommandations politiques fondées sur les données probantes, tant au niveau national qu’au niveau local, afin d’appuyer les décisions dans ce domaine.

La Dre. Angela Pratt affirme : “Investir dans la santé ne signifie pas seulement investir dans le système de santé, mais aussi investir dans le développement durable, la productivité du travail et l’avenir de chaque pays. Avec les bases déjà établies et la coopération étroite entre le Vietnam et l’OMS, je suis convaincue que l’objectif de couverture sanitaire universelle se rapprochera progressivement de la réalité”.

Ce message reflète également l’engagement à long terme de l’OMS aux côtés du Vietnam dans la construction d’un système de santé équitable, efficace et centré sur les citoyens, pour un avenir plus sain et un développement durable.

Vân Dat - Huong Linh/CVN