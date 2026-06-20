Un virage stratégique vers le logement locatif social

Pour corriger les déséquilibres du marché immobilier, le Vietnam opère un tournant majeur. Priorité est désormais donnée au développement du logement locatif social pour garantir aux travailleurs un accès durable à un habitat stable.

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Aucun doute qu’aujourd’hui un logement stable ne passe pas nécessairement, dans l’immédiat, par la propriété. Dans les économies développées, le parc locatif représente d’ailleurs une composante essentielle des politiques sociales et de l’aménagement urbain.

Photo : VNA/CVN

Le Vietnam cherche ainsi à construire un modèle plus souple et plus proche des réalités sociales actuelles. Plusieurs dispositifs sont en cours de déploiement : création d’un Fonds national du logement, réserves foncières dédiées au logement social, développement des résidences pour ouvriers, assouplissement des critères d’accès pour les travailleurs ou encore simplification des procédures administratives afin d’accélérer les projets.

À travers cette politique, les dirigeants vietnamiens réaffirment un principe régulièrement mis en avant dans les orientations nationales : la croissance économique ne peut ni ne doit être dissociée du progrès social.

Passer de la propriété au locatif

Le ministre de la Construction, Trân Hông Minh, a déclaré que “le cadre politique de soutien au logement social et au logement des travailleurs est devenu relativement complet. Les promoteurs bénéficient d’incitations telles que des exonérations de frais d’utilisation des sols, des réductions d’impôts, un soutien aux infrastructures et l’accès à des prêts à taux préférentiels”. De ce fait, 781 projets de logements sociaux sont actuellement en cours de développement à travers le pays, représentant plus de 720.000 appartements, soit 72% de l’objectif fixé par le programme de construction d’un million de logements sociaux. Parmi ceux-ci, 231 projets sont achevés, soit plus de 180.800 logements. Pour la seule année 2025, plus de 103.700 logements sociaux ont été achevés, dépassant ainsi l’objectif fixé de 3,5%, tandis que 20 collectivités locales ont atteint ou dépassé leurs objectifs annuels.

Malgré les progrès réalisés, le ministre a reconnu la persistance de déséquilibres sur le marché, notamment une offre excédentaire de logements haut de gamme et une pénurie de logements abordables. Le marché reste par ailleurs fortement axé sur la vente, tandis que l’offre locative à long terme est limitée. Dans les grandes villes, les prix de l’immobilier ont augmenté beaucoup plus rapidement que les revenus, rendant l’accession à la propriété de plus en plus difficile, tandis que les mesures incitatives existantes se sont avérées insuffisantes pour attirer des investissements privés importants dans le logement locatif.

Selon le ministre de la Construction, un changement de politique majeur consiste à passer d’un modèle de logement principalement commercial à un développement parallèle des logements commerciaux, sociaux et locatifs. Ces derniers devraient être destinés aux travailleurs, ouvriers, fonctionnaires et membres des forces armées. Le développement du logement continuera de suivre les principes du marché, tout en étant encadré par les politiques, la planification, les mécanismes de crédit et les outils financiers de l’État.

Parallèlement aux logements destinés à la vente, les autorités privilégieront le logement locatif, notamment les projets d’appartements dans les grandes villes, les parcs industriels, les zones économiques et les principaux axes de croissance. Pour soutenir ces objectifs, le ministère de la Construction se coordonne avec les ministères et les collectivités locales afin d’examiner la mise en œuvre de la Directive N°34 du Secrétariat du Comité central du Parti sur le développement du logement social et de préparer des amendements à la Loi sur le logement, à la Loi sur le commerce immobilier et aux réglementations connexes, en vue de leur soumission à l’Assemblée nationale en octobre prochain.

Le Premier ministre Lê Minh Hung a affirmé que le développement des logements locatifs était une mission politique importante, urgente et de long terme. Selon lui, cette question dépasse le seul cadre du logement et touche également à la protection sociale, à la qualité de la main-d’œuvre, à la compétitivité en matière d’attraction des investissements ainsi qu’au développement durable des localités de la Région économique clé du Nord. Insistant sur la nécessité de renouveler en profondeur l’approche du développement du logement, le Premier ministre a déclaré que “si les efforts précédents se concentraient principalement sur les logements destinés à la vente, les collectivités locales doivent désormais développer à la fois le logement commercial et le logement locatif. Le logement locatif doit devenir un segment stratégique et pérenne, notamment dans les zones abritant d’importantes zones industrielles, des zones économiques spéciales et une population de travailleurs migrants”.

Photo : VNA/CVN

Mécanismes d’incitation

Lê Minh Hung a affirmé que “si l’État ne subventionne pas directement le logement, il ne peut laisser le marché s’autoréguler entièrement. Il doit jouer un rôle de facilitateur, par le biais de la planification, des institutions, des politiques et des instruments financiers, afin d’assurer un développement sain du marché. Dans cette optique, les entreprises devraient être encouragées à investir et à obtenir des rendements raisonnables, tandis que les résidents bénéficieraient d’un logement stable, durable et sûr”. Le développement du logement locatif, a-t-il ajouté, doit être étroitement intégré à la planification des parcs industriels, des zones économiques, des axes de transport et à la gestion de la population. Le Premier ministre a ordonné aux provinces de ne pas attendre de directives supérieures pour les questions relevant de leur compétence. Hai Phong, Quang Ninh, Bac Ninh, Ninh Binh et Hung Yên doivent achever la révision de leur planification et définir les sites spécifiques dédiés aux logements locatifs d’ici la fin du mois de juin 2026. Il a particulièrement insisté sur le passage à l’action concrète, fixant l’objectif de mettre en chantier au moins un projet par localité dès ce mois-ci.

Sur le plan réglementaire, le ministère de la Construction est chargé de finaliser les normes techniques pour les logements locatifs de petite et moyenne taille et d’établir une cartographie des besoins d’ici juillet 2026. Parallèlement, le ministère des Finances et la Banque d’État du Vietnam devront élaborer des mécanismes d’incitation fiscale et des politiques de crédit à taux préférentiels adaptés aux projets à long terme. La résolution de la question du logement pour les travailleurs est jugée cruciale pour maintenir la dynamique de croissance rapide et durable de cette région motrice du pays.

Thê Linh/CVN



