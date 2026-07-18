Hô Chi Minh-Ville et GTEL s’associent pour le transfert de technologie du métro

Le 17 juillet à Hô Chi Minh-Ville, l’Autorité de gestion des chemins de fer urbains de Hô Chi Minh-Ville (MAUR) et la Société mondiale de technologie et de télécommunications (GTEL) ont signé un protocole d’accord visant l’intégration des systèmes et le transfert de technologie du métro, notamment pour la ligne 2.

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Photo : MAUR/CVN

L'Autorité de gestion des chemins de fer urbains de Hô Chi Minh-Ville (MAUR) et la Société mondiale de technologie et de télécommunications (GTEL) ont signé, le 17 juillet, un protocole d'accord portant sur la recherche sur l'intégration des systèmes et le transfert de technologie du réseau de métro de Hô Chi Minh-Ville, avec pour objectif de maîtriser progressivement les technologies clés du transport ferroviaire urbain.

Ce partenariat portera dans un premier temps sur la ligne 2 du métro (Bên Thành - Tham Luong) ainsi que sur les projets de métro prévus pour la période 2026-2030.

Les deux parties mèneront des recherches et adapteront aux conditions locales les technologies clés liées à la signalisation, aux télécommunications, à l'alimentation électrique, aux systèmes électromécaniques, au système SCADA, aux centres de contrôle de l'exploitation, à la billettique automatique et aux portes palières. Elles favoriseront également le transfert de technologie, le développement des ressources humaines et le renforcement des capacités des entreprises vietnamiennes.

L'accord prévoit en outre une coopération dans l'application de technologies de pointe telles que l'intelligence artificielle (IA), les jumeaux numériques, la modélisation des données du bâtiment (BIM), les systèmes d'information géographique (SIG), l'Internet des objets (IdO), le big data, l'identification électronique (eID) et d'autres solutions numériques afin d'améliorer l'exploitation, la maintenance et la gestion du métro.

Photo : VNA/CVN

Les deux partenaires ambitionnent également de développer un centre de contrôle opérationnel intégré pour le futur réseau de métro de Hô Chi Minh-Ville et de former un vivier d'ingénieurs ainsi que des entreprises vietnamiennes capables de concevoir, d'intégrer, d'exploiter et de maintenir les systèmes ferroviaires urbains.

Le président de GTEL, le colonel Luong Duc Minh, a indiqué que son entreprise mettrait à profit son expertise dans les technologies numériques, la transformation numérique et la cybersécurité afin d'accompagner la MAUR dans l'intégration des systèmes et le transfert de technologie, contribuant ainsi au renforcement des capacités technologiques nationales.

Hô Chi Minh-Ville accélère actuellement le développement de son réseau de métro, avec pour objectif de construire près de 200 km de lignes ferroviaires urbaines d'ici à 2030, conformément à la Résolution n°09-NQ/TW du Bureau politique sur le développement de la ville dans la nouvelle ère.

Le directeur de la MAUR, Phan Công Bang, a souligné que le développement du métro ne devait pas se limiter à la construction d'infrastructures, mais devait également permettre au Vietnam de maîtriser les technologies, les données et les compétences stratégiques dans le domaine du transport ferroviaire urbain.

Photo : VNA/CVN

Il s'est déclaré convaincu que ce partenariat contribuerait à la mise en place d'un écosystème ferroviaire urbain reposant sur des technologies maîtrisées au niveau national et soutiendrait le développement durable du réseau de métro de Hô Chi Minh-Ville.

Le vice-président du Comité populaire municipal, Hoàng Nguyên Dinh, a, pour sa part, insisté sur la nécessité de mettre en place une architecture technologique normalisée et des systèmes de données interconnectés, de renforcer le transfert de technologie, la formation des ressources humaines et les capacités de l'industrie nationale, tout en garantissant la souveraineté du Vietnam sur les données relatives aux transports.

Il a réaffirmé l'engagement de la ville à soutenir la recherche, le transfert de technologie et le développement de l'industrie ferroviaire afin de bâtir un système de transport public moderne, intelligent et durable.

Selon lui, ce protocole d'accord marque le début d'un partenariat stratégique à long terme dans les domaines de l'intégration des systèmes et du transfert de technologie. Il jettera les bases du renforcement des capacités technologiques nationales, de la formation d'une main-d'œuvre hautement qualifiée et d'une participation accrue des entreprises vietnamiennes à la chaîne de valeur de l'industrie ferroviaire urbaine.

VNA/CVN