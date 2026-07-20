Hô Chi Minh-Ville accélère sa campagne pour atteindre l’objectif d’un bilan de santé pour tous

À la date du 15 juillet, plus d’un million d’habitants de Hô Chi Minh-Ville avaient déjà bénéficié d’un bilan de santé dans le cadre du programme de dépistage généralisé, sur une population d’environ 14 millions de personnes. Il ne reste désormais qu’un peu plus de quatre mois pour atteindre l’objectif fixé par la municipalité : offrir un examen de santé à l’ensemble des habitants.

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Si plusieurs localités avaient enregistré un démarrage relativement lent, avec un nombre limité de consultations, le rythme s’est nettement accéléré ces derniers jours, suivant la dynamique de mobilisation observée à l’échelle de toute la ville.

Une forte affluence dans les centres de dépistage

Le 16 juillet, premier jour de la campagne intensive des "150 jours et nuits pour un bilan de santé de toute la population", les centres de consultation de l’Hôpital général régional de Cu Chi ainsi que les postes de santé des communes de Bà Diem et Xuân Thoi Xuân ont accueilli un grand nombre de citoyens venus effectuer leur examen médical. Les équipes soignantes ont assuré les consultations de manière continue tout au long de la journée.

Nguyên Thị Kim Dung, 50 ans, domiciliée dans la commune de Tân An Hội, a salué la qualité de l’organisation et l’accueil du personnel médical à l’Hôpital général régional de Cu Chi. Elle a indiqué qu’il s’agissait de son premier bilan de santé général gratuit. Arrivée peu avant 11 heures, elle a néanmoins pu effectuer l’ensemble des examens prévus, notamment en oto-rhino-laryngologie, odontologie, dermatologie, ainsi que les analyses de sang et d’urine.

Selon elle, la gratuité de l’examen et l’enregistrement des résultats dans un dossier médical électronique constituent un avantage important pour assurer un suivi de santé à long terme. "Les habitants apprécient cette initiative et y adhèrent pleinement", a-t-elle confié.

Une montée en puissance progressive

Après des débuts modestes, la campagne connaît une progression constante. D’après les statistiques du Service municipal de la Santé, le nombre de personnes examinées est passé d’un peu plus de 20.700 au cours de la première semaine de mise en œuvre, à près de 49.000 lors de la cinquième semaine, puis à environ 120.000 au cours de la septième semaine, avant de dépasser le seuil des 500.000 personnes au 15 juillet.

La capacité actuelle atteint plus de 25.000 consultations quotidiennes. Ce chiffre devrait encore augmenter avec le lancement officiel de la campagne intensive de 150 jours, mobilisant plus de 480 établissements de santé - hôpitaux publics et privés, établissements relevant des ministères, postes de santé et polycliniques - ainsi que plus de 10.000 professionnels de santé.

Au 15 juillet, 534.346 habitants avaient bénéficié d’un bilan de santé et disposaient désormais d’un dossier médical électronique. En y ajoutant les examens réalisés depuis le début de l’année auprès des syndiqués et des travailleurs dans le cadre du programme coordonné par la Fédération du travail de Hô Chi Minh-Ville, plus d’un million de citoyens ont déjà été examinés.

Selon le Professeur associé Nguyên Anh Dung, directeur adjoint du Service municipal de la santé, plus de cinquante jours de mise en œuvre ont montré que le succès de cette campagne ne pouvait reposer sur de simples appels à la mobilisation.

"Pour réussir, chaque mission doit être traduite en objectifs précis, avec des publics clairement identifiés, des responsabilités définies, un calendrier d’exécution et des résultats mesurables", a-t-il souligné.

Il a reconnu que le temps restant était désormais limité et que plusieurs millions d'habitants devaient encore bénéficier d’un bilan de santé avant la fin de l’année 2026.

Une mobilisation générale pour respecter les délais

Les autorités municipales restent toutefois confiantes quant à l’atteinte de cet objectif. Grâce à l’engagement des dirigeants de la ville, à la mobilisation de l’ensemble du système politique, des services administratifs, des collectivités locales et du secteur de la santé, Hô Chi Minh-Ville estime être en mesure de respecter le calendrier fixé, voire d’achever la campagne avant l’échéance prévue.

La campagne intensive des "150 jours et nuits pour un bilan de santé de toute la population" figure d’ailleurs parmi les priorités du secteur de la santé pour le second semestre 2026. Cet objectif a été réaffirmé par Nguyễn Phước Lộc, membre du Comité central du Parti, secrétaire adjoint du Comité municipal du Parti et président du Comité du Front de la Patrie du Vietnam de Hô Chi Minh-Ville, lors de la conférence consacrée au bilan des six premiers mois de l’année et aux orientations pour le second semestre.

Il a demandé au Service municipal de la santé de coordonner étroitement ses actions avec les autres services et les autorités locales afin de suivre l’avancement de la campagne, de résoudre rapidement les difficultés rencontrées et de garantir l’atteinte des objectifs fixés. Les localités affichant un faible taux de participation sont invitées à analyser sans délai les causes de ce retard et à mettre en œuvre des mesures ciblées afin d’accélérer la campagne au cours des prochains mois.

Texte et photos : Quang Châu/CVN