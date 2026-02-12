Davantage d’aires de repos sur l’autoroute Nord - Sud prêtes pour les grands départs

Cinq aires de repos le long du corridor autoroutier Hanoï - Cân Tho ont commencé à fonctionner, notamment Gie - Ninh Binh ; Cao Bô - Mai Son, La Son - Hoa Liên, Hô Chi Minh-Ville - Long Thành - Dâu Giây ; et Trung Luong - My Thuân, selon l’Administration des routes du Vietnam (VRA).

Photo : VNA/CVN

Une aire de repos a récemment ouvert ses portes sur l’autoroute Dà Nang - Quang Ngai. Ces aires de repos et points de service sont conçus pour répondre aux besoins des automobilistes en matière de repos, de ravitaillement et de services essentiels lors de leurs déplacements sur les autoroutes.

Concernant les aires de repos actuellement en construction, la VRA a finalisé la sélection des investisseurs et signé les contrats pour les 21 installations prévues dans le plan directeur approuvé.

Les investisseurs accélèrent les démarches d’approbation réglementaire et les travaux de construction sur site afin de respecter les délais contractuels, l’objectif étant un achèvement quasi complet du réseau national d’aires de repos d’ici 2026.

Afin de répondre à la demande croissante de déplacements pendant les prochaines vacances du Nouvel An lunaire (Têt), la VRA a annoncé que plusieurs aires de repos situées sur la partie orientale de l’autoroute Nord-Sud ont achevé la construction des infrastructures de services publics essentielles et sont désormais ouvertes.

Il s’agit des aires suivantes : Mai Son - Route nationale 45, Nghi Son - Diên Châu, Hàm Nghi - Vung Ang, Vung Ang - Bung, Quy Nhon - Chi Thanh, Vân Phong - Nha Trang, Nha Trang - Cam Lâm, Vinh Hao - Phan Thiêt (km 205) et Phan Thiêt - Dâu Giây.

Plusieurs autres aires de repos s’efforcent d’achever la construction des infrastructures de services publics essentielles ou ont mis en place des plans d’exploitation temporaires pour fluidifier le trafic pendant les vacances, notamment Bung - Van Ninh, Cam Lô - La Son, Quang Ngai - Hoài Nhon, Hoài Nhon - Quy Nhon, Cam Lâm - Vinh Hao, Cân Tho - Hâu Giang et Hâu Giang - Cà Mau.

Sur les 21 aires de repos actuellement en service, 17 sont équipées de stations-service : Mai Son - Route nationale 45 (autorisation en cours), Hàm Nghi - Vung Ang, Vung Ang - Bung, Vinh Hao - Phan Thiêt (km 205) et Quang Ngai - Hoài Nhon (autorisation en cours).

Parallèlement à ce réseau d’aires de repos, la VRA a également publié des informations détaillées sur l’emplacement des échangeurs et les routes de liaison dans le Nord, le Centre et le Sud.

La plupart des échangeurs sont desservis par des stations-service, des points de restauration et des services essentiels à proximité, offrant ainsi aux véhicules entrant ou sortant des autoroutes de nombreuses possibilités de ravitaillement, de restauration et de repos.

VNA/CVN