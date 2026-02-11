Les compagnies de transport prêts pour la grande vague de départs en vacances

Les opérateurs de transport du Vietnam ont préparé des plans visant à augmenter leurs capacités et leurs services afin de répondre à la forte demande de voyages pendant le pic du Nouvel An lunaire (Têt), les billets sur de nombreux axes principaux étant déjà épuisés.

Photo : VNA/CVN

Des enquêtes menées auprès des compagnies aériennes et des opérateurs de bus interprovinciaux montrent que, malgré l’ajout de trajets et l’augmentation des capacités, la plupart des services affichent complet les jours de forte affluence proches du Têt et pendant la période de retour après les vacances.

Les autorités ont émis des directives enjoignant les compagnies de transport à assurer la fluidité du trafic, à maintenir l’ordre et la sécurité, et à minimiser les embouteillages et les accidents de la route pendant le Têt et les fêtes printanières.

Depuis début février, les principales gares routières de Hanoï, Hô Chi Minh-Ville et Dà Nang fonctionnent à plein régime pour gérer la première vague de passagers, principalement des étudiants et des travailleurs indépendants rentrant chez eux plus tôt que prévu. Un second pic, plus important, est attendu du 14 au 15 février jusqu’à la nuit du 16 février (le 29e jour du dernier mois lunaire), lorsque les employés de bureau débutent leurs congés.

Forte affluence

La plupart des passagers ont réservé leurs billets à l’avance, notamment pour les trajets entre Hanoï et les localités du Centre telles que Thanh Hoa, Nghê An, Hà Tinh, Huê et Dà Nang. Certaines lignes, notamment celles vers Diên Biên et Son La, affichent complet les jours de forte affluence malgré le renforcement des dessertes. Les liaisons courtes ont également connu une forte hausse des réservations.

La Compagnies par actions de la gare routière de Hanoï a indiqué que le taux d’utilisation actuel des véhicules se situe entre 40 et 50%, ce qui signifie que l’offre peut encore répondre à la demande.

Les gares routières ont reçu pour instruction de mobiliser du personnel pour l’assistance aux voyageurs, d’augmenter le nombre de guichets sur les lignes les plus fréquentées et de contrôler rigoureusement la sécurité des véhicules et les qualifications des conducteurs.

Concernant le transport ferroviaire, la période de service du Têt s’étend du 3 février au 8 mars. La Compagnie générale des chemins de fer du Vietnam a mis en service 62 trains, soit 791 voitures, offrant environ 384.000 places, en hausse de 7% par rapport à l’année précédente.

Des trains régionaux supplémentaires circuleront entre le 14 et le 22 février, offrant environ 7.300 places supplémentaires. Au 10 février, 402.000 billets avaient été vendus, dont 68 % achetés en ligne. Les tarifs du Têt sont en moyenne 5 à 10% plus élevés en raison de la hausse des coûts de production et de la modernisation des rames.

Les compagnies aériennes augmentent également leur capacité de manière significative. Vietnam Airlines propose plus de 3,5 millions de sièges du 2 février au 3 mars, soit près de 20% de plus que l’an dernier, auxquels s’ajoutent 60.000 sièges sur les lignes les plus fréquentées. Elle prévoit d’opérer plus de 1.300 vols de nuit durant cette période.

Vietjet a mis en vente 2,5 millions de billets et ajouté près de 390.000 sièges grâce à environ 1.800 vols supplémentaires.

Photo : VNA/CVN

À l’aéroport international de Nôi Bài, à Hanoï, l’agrandissement du terminal T2 et la mise en place de technologies sans contact devraient fluidifier le trafic et permettre d’accueillir plus de 50.000 passagers internationaux par jour. Le nombre de passagers devrait augmenter à deux chiffres, avec un pic de plus de 116.000 voyageurs prévu le 14 février, avant le Têt.

Parallèlement, l’aéroport international de Tân Son Nhât, à Hô Chi Minh-Ville, prévoit environ 940 vols par jour pendant la haute saison, soit une hausse de 25%, pour un trafic moyen de 145 000 passagers quotidiens.

Les aéroports du pays mobiliseront un maximum de ressources et collaboreront étroitement avec les compagnies aériennes et les prestataires de services au sol afin de garantir des voyages sûrs et sans encombre aux voyageurs pendant la haute saison touristique.

VNA/CVN