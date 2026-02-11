Un Têt chaleureux dans les hautes montagnes de Lào Cai

Lorsque les fleurs de tớ dày ( Prunus cerasoides ) éclatent sur les flancs des montagnes du Nord-Ouest, c’est le signe que le printemps frappe à la porte de chaque foyer aux confins de la province de Lào Cai. Cette année, le Têt ( Nouvel An lunaire) revêt une signification toute particulière pour les minorités ethniques locales.

C’est le Têt de la joie d’une "installation durable" enfin accomplie dans 12.915 maisons neuves - fruit d’une campagne menée avec 77 jours d’avance sur le calendrier initial et profondément imprégnée de l’unité entre la volonté du Parti et l’adhésion du peuple.

À l’approche de la fin de l’année, le froid des hautes régions est habituellement mordant. Pourtant, dans les communes de Ta Phin ou de Pung Luông, l’atmosphère est étonnamment animée et chaleureuse. Le long des routes reliant villages et hameaux, parmi le rose des pêchers sauvages et le blanc des fleurs de prunier, se détachent des maisons nouvellement construites, solides et bien aménagées. À l’intérieur, encore imprégnées de l’odeur du bois neuf, les cuisines s’illuminent de feux rougeoyants, dissipant la brume glaciale autant que les angoisses héritées des années passées.

Un printemps chaleureux, un rêve devenu réalité

Il est difficile d’imaginer qu’il n’y a pas si longtemps, des milliers de familles vivaient encore dans des habitations délabrées et provisoires. Autrefois, à chaque saison de pluies ou vague de froid intense, l’air glacial s’infiltrait à travers les planches usées, rendant le chemin vers la sortie de la pauvreté encore plus incertain. Mais ce Têt marque une première : de nombreuses familles peuvent désormais se réunir autour du repas de fin d’année dans un espace sûr et robuste - un rêve simple depuis longtemps.

Dans ces nouvelles maisons, la joie n’est pas tapageuse ; elle se diffuse silencieusement à travers les regards et les sourires. Khang A Giàng, dont le foyer est considéré comme quasi pauvre dans le hameau de Tà Chi Lu (commune de Pung Luông), ne cache pas son émotion. "Avant, à chaque tempête, toute la famille vivait dans la crainte. Ce Têt, avec une maison neuve, je me sens enfin rassuré et motivé pour travailler et améliorer notre vie", partage t-il.

Partageant ce même bonheur, Ly Thi Vang, du village de Trông Tông, confie que fêter le Têt dans une maison solide était quelque chose que sa famille n’avait jamais osé imaginer. Ces maisons sont devenues un appui moral essentiel, encourageant les habitants à investir dans la production et à aborder la nouvelle année avec confiance, déterminés à sortir durablement de la pauvreté.

Fruit d’une campagne menée avec 77 jours d’avance

Pour faire arriver le printemps plus tôt dans les régions montagneuses, la province de Lào Cai a déployé un volume de travail colossal, animé par un sens aigu des responsabilités. Les résultats du programme d’élimination des logements précaires en 2025 parlent d’eux-mêmes : 12.915 maisons construites ou rénovées, soit une avance de 77 jours sur l’objectif fixé.

Ce succès repose sur une mobilisation innovante et efficace des ressources. Le budget total du programme dépasse 1.458 milliards de dôngs, dont plus de 70% proviennent de la socialisation : la contribution des entreprises, des donateurs et, surtout, des habitants eux-mêmes. Dans la commune de Muong Khuong, par exemple, le mouvement d’émulation de 90 jours et nuits "Œuvrer ensemble pour éliminer les logements temporaires" a créé une ambiance de travail enthousiaste dans l’ensemble des villages.

L’esprit de solidarité - "les personnes en situation économique stable aident les plus démunis" - est concrétisé par des actions très pratiques. Des groupes d’entraide ont été constitués, mobilisant près de 3.000 journées de travail pour aider 240 foyers en difficulté à transporter les matériaux, niveler les terrains et ériger leurs maisons, selon un principe simple : "chacun aide selon ses moyens". Cette mobilisation collective a permis de réduire les coûts, d’exploiter les matériaux locaux et d’offrir aux ménages la possibilité de différer le paiement des matériaux, allégeant ainsi la charge financière initiale.

À cela s’ajoute le soutien actif des unités telles que la Région militaire n°2, le groupe Viettel, ainsi que l’aide en ciment. Cette solidarité concrète, conjuguée à l’engagement coordonné de l’ensemble du système politique, a transformé des chiffres abstraits en foyers chaleureux.

Un socle solide pour la réduction durable de la pauvreté

Les maisons de la "Grande solidarité" qui s’élèvent aujourd’hui au cœur des montagnes de Lào Cai ne répondent pas seulement à un besoin urgent de logement ; elles s’inscrivent dans une vision stratégique à long terme.

Selon Trang Minh Hoa, président du Comité du Front de la Patrie de la commune de Mường Khương, un habitat stable facilite grandement la gestion administrative et le déploiement de modèles économiques locaux. Il s’agit d’une condition indispensable pour une réduction durable de la pauvreté.

Alors que le nouveau printemps s’annonce, ces maisons solides ne sont pas seulement une source de joie pour le Têt : elles incarnent un indicateur vivant de l’efficacité de la gouvernance, du sens des responsabilités publiques et constituent un tremplin solide permettant aux communautés ethniques de Lào Cai d’aborder avec confiance une nouvelle étape de développement.

