Aide de Siemens Healthcare au secteur de la santé de Cân Tho

Le secrétaire du Comité du Parti de la ville de Cân Tho, Nguyên Van Hiêu, et les dirigeants de départements, de secteurs et d’hôpitaux de la ville ont eu le 13 juin une séance de travail avec Bernd Montag, Pdg de Siemens Healthcare mondial et des dirigeants de la Sarl Siemens Healthcare Vietnam.

>> Le Premier ministre reçoit le Pdg du groupe Siemens

>> SHTP et Siemens coopèrent dans la formation des ressources humaines

>> Le groupe Hoa Lam et Siemens Healthineers dans un partenariat médical stratégique

Photo : VNA/CVN

Nguyên Van Hiêu a fait savoir que Cân Tho était le centre du delta du Mékong. La ville est en phase de développement, de sorte que le niveau de sciences et de technologies, de machines et d'équipements médicaux est encore limité. La ville salue la présence des dirigeants de Siemens Healthcare dans la ville, souhaitant que le groupe dispose de programmes spécifiques à déployer rapidement sur son sol.

La ville de Cân Tho apprécie hautement la coordination entre le groupe Siemens et l'Hôpital cardiaque et vasculaire de Cân Tho (SIS Cân Tho), souhaitant que le groupe continue à soutenir l'hôpital et d'autres hôpitaux privés en leur fournissant des machines et des équipements pour intensifier l'efficacité des examens et des traitements médicaux. Le groupe poursuivra son programme de soutien aux zones défavorisées et aux établissements médicaux de la ville, a-t-il dit.

Bernd Montag a affirmé le souhait de contribuer au domaine de la santé de Cân Tho. Le groupe souhaite accompagner les hôpitaux de la ville en termes de formation, de digitalisation du système de traitement des maladies, de formation du personnel..., aidant ainsi les hôpitaux à se développer durablement.

Lors de la séance de travail, les responsables du secteur de la santé de la ville de Cân Tho, les dirigeants des hôpitaux et les membres de la société Siemens Healthcare Vietnam ont échangé et discuté des sujets, des programmes de coopération qui devrait être déployé conjointement dans le futur proche.

VNA/CVN