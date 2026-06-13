Les villages de métiers de Hanoï à l’heure de l’innovation créative

Face à la concurrence et aux attentes changeantes des consommateurs, les villages de métiers de Hanoï s’ouvrent à l’innovation. L’alliance entre savoir-faire ancestral et design contemporain devient un levier essentiel pour renforcer leur attractivité locale et internationale.

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Photo : VNA/CVN

Dans les nombreuses boutiques du village de céramique de Bát Tràng, à Hanoï, les collections de céramiques minimalistes au design contemporain côtoient désormais les traditionnels services à thé en porcelaine émaillée bleu et blanc. Cette évolution montre que les villages de métiers de Hanoï ne se limitent plus à la préservation des savoir-faire ancestraux, mais s’engagent également dans une démarche de renouvellement créatif afin de mieux répondre aux attentes de la société contemporaine.

Hanoï compte aujourd’hui plus de 1.350 villages de métiers et villages artisanaux, soit le plus grand nombre du pays. Dans un contexte de concurrence croissante et d’évolution rapide des goûts des consommateurs, de nombreux villages artisanaux sont confrontés à la nécessité d’innover pour assurer leur développement. Dans cette perspective, le rapprochement entre les villages de métiers et les professionnels du design apparaît comme une voie prometteuse.

L’alliance entre les techniques artisanales héritées de plusieurs générations et la pensée créative contemporaine permet non seulement d’accroître la valeur des produits, mais aussi d’élargir leur accès au marché, notamment auprès des jeunes consommateurs et à l’international.

Photo : VNA/CVN

Parmi les initiatives envisagées figurent le renforcement des liens entre les villages artisanaux et les créateurs, ainsi que la promotion des produits artisanaux emblématiques de Hanoï dans le cadre du Festival de design créatif de Hanoï 2026. Le Service municipal de la culture et des sports de Hanoï jouera un rôle de passerelle pour mobiliser les ressources nécessaires et accompagner la mise en œuvre des initiatives culturelles, contribuant ainsi au développement des villages de métiers et des industries culturelles de la capitale.

Coopération entre artisans et designers

Dans plusieurs villages artisanaux de Hanoï, la coopération entre artisans et designers commence déjà à produire des résultats encourageants. Bát Tràng et Van Phúc, les deux premiers villages artisanaux de Hanoï à avoir intégré le Global Network of Creative Craft Cities (Réseau mondial des villes artisanales créatives), en sont des exemples emblématiques.

Fin 2024, la commune de Bát Tràng a inauguré un Centre de design créatif destiné à promouvoir les produits OCOP (One Commune One Product ) et l’artisanat associé au tourisme, avec l’ambition de créer une chaîne de valeur allant de la conception à la commercialisation tout en préservant le patrimoine culturel traditionnel. De nombreuses créations en céramique de Bát Tràng adoptent aujourd’hui un style épuré adapté aux espaces de vie contemporains, tout en conservant les techniques traditionnelles de cuisson et d’émaillage. Grâce à cette approche, ces produits séduisent non seulement le marché national, mais sont également présents dans de nombreux pays.

Photo : VNA/CVN

La soie de Van Phúc se réinvente elle aussi à travers des créations de mode contemporaines. Autrefois associée principalement aux vêtements traditionnels, elle apparaît désormais dans de nombreuses collections destinées aux jeunes générations, rapprochant ainsi les produits artisanaux du quotidien moderne et des visiteurs.

Le design créatif ouvre également de nouvelles perspectives aux villages de métiers grâce au tourisme expérientiel et aux espaces créatifs communautaires.

Récemment, les villages artisanaux de Chuyên My, réputé pour la marqueterie de nacre et la laque, et de Son Dong, spécialisé dans la sculpture et la laque artistique, ont rejoint à leur tour le Global Network of Creative Craft Cities, après Bát Tràng et Van Phúc.

Photo : VNA/CVN

Le vice-président du Comité populaire municipal de Hanoï, Nguyên Xuân Luu, a souligné que cette reconnaissance internationale récompense les valeurs culturelles, le savoir-faire artisanal et la créativité des villages de métiers vietnamiens.

Hanoï poursuivra ses efforts pour préserver et valoriser les métiers traditionnels, soutenir l’innovation, le design, le développement des marques, la formation des ressources humaines et le renforcement de la compétitivité des produits artisanaux dans les années à venir.

VNA/CVN