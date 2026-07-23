Dà Nang finalise le cadre administratif de sa zone de libre-échange

Dà Nang a finalisé les procédures administratives spécifiques de sa zone de libre-échange (Free Trade Zone - FTZ). Le président du Comité populaire municipal, Nguyên Manh Hùng, a signé la Décision N°3157 portant sur 34 procédures administratives modifiées et complétées dans le domaine de l’import-export.

>> Dà Nang, un été sous les feux d’artifice du monde

>> Dà Nang accélère sa transformation pour devenir un pôle d'innovation régional

Ces procédures complètent le cadre administratif de la zone de libre-échange de Dà Nang afin de faciliter les activités d’investissement, de production, de commerce et d’exportation.

Le Comité de gestion du Parc de haute technologie et des parcs industriels de Dà Nang a achevé le cadre administratif de la zone de libre-échange (FTZ), qui est désormais prêt à être mis en œuvre dès l'entrée en activité de ses différentes zones fonctionnelles.

Photo : VNA/CVN

Le système de procédures administratives a été conçu de manière cohérente afin d'accompagner les projets d'investissement à toutes les étapes de leur mise en œuvre. Cette harmonisation doit permettre de déployer efficacement le mécanisme de «guichet unique sur place» au sein de la zone de libre-échange de Dà Nang, de réduire les coûts pour les entreprises, de renforcer la transparence des procédures et d’améliorer le climat des affaires, tout en renforçant la compétitivité de la ville et sa capacité à attirer des projets d'investissement de haute qualité.

En juin 2026, le président du Comité populaire de Dà Nang, Nguyên Manh Hùng, a remis les décisions approuvant les politiques d'investissement ainsi que les certificats d'enregistrement des investissements à trois projets d'infrastructures de la zone de libre-échange (FTZ n°2, n°3 et n°4). Ces projets couvrent une superficie totale d'environ 910 hectares, pour un investissement de plus de 15.025 milliards de dôngs. Avec le projet FTZ n°5, lancé auparavant, ils contribueront au développement progressif de la future zone de libre-échange de Dà Nang, dont les différentes zones fonctionnelles accueilleront des activités de logistique, de production, d'industries de soutien, de commerce, de services, de tourisme et d'autres secteurs à forte valeur ajoutée.

Photo : VNA/CVN

La zone de libre-échange de Dà Nang s'étend sur près de 1.881 ha répartis sur plusieurs sites non contigus. Elle comprend des zones dédiées à la production, à la logistique, au commerce et aux services, aux industries des technologies numériques, aux technologies de l'information, à l'innovation ainsi qu'à d'autres activités prévues par la législation.

Développée autour d'infrastructures modernes et intégrées, la zone de libre-échange de Dà Nang vise à promouvoir les activités de production, de commerce, de logistique, de technologies et de services à haute valeur ajoutée. Elle ambitionne de devenir un pôle économique d'envergure régionale et un moteur de croissance stratégique pour le Centre et l'ensemble du pays.

À long terme, la zone de libre-échange de Dà Nang a vocation à devenir un maillon important des chaînes d'approvisionnement mondiales et de la région Asie-Pacifique. Elle ambitionne également de s'affirmer comme un pôle de production et une plateforme de transit international de marchandises, en s'appuyant sur le port de Liên Chiêu, l'aéroport international de Dà Nang et le corridor économique Est-Ouest. Elle contribuera au développement des industries de haute technologie, de l'innovation et de la transformation numérique...

VNA/CVN