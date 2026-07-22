Hô Chi Minh-Ville

Le label "Tick xanh" s’étend des supermarchés aux marchés et aux écoles

Après plus de deux ans de déploiement, le programme "Cocher vert pour la responsabilité" ( Tick xanh trách nhiệm ) s'étend désormais des supermarchés aux marchés traditionnels et aux cantines scolaires, rapprochant ainsi les produits alimentaires à la traçabilité transparente des consommateurs.

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Initié par le Service de l’industrie et du commerce de Hô Chi Minh-Ville, ce programme vise à garantir la transparence de l’origine des aliments. Les entreprises participantes doivent divulguer leurs informations de production, assurer la traçabilité de leurs produits et assumer la pleine responsabilité de leur qualité.

Depuis plus d'un mois, Mme Hoàng Lan, résidant dans le quartier de An Khánh, se sent plus rassurée lorsqu'elle fait ses courses. Auparavant, remonter à la source des légumes était un véritable défi. Aujourd'hui, un simple scan de code QR lui permet de connaître le lieu de production, le fournisseur et le parcours complet du produit. "Je n'achète pas seulement parce que c'est bon, mais parce que je sais exactement d'où vient ma nourriture", confie-t-elle.

Ces produits labellisés commencent également à faire leur apparition sur les étals des marchés traditionnels. Mme Hằng, habitante du quartier de Tân Mỹ, souligne qu'autrefois, pour acheter des aliments traçables, il fallait se rendre dans les réseaux de grande distribution moderne. Désormais, même au marché de quartier, on trouve des étals de viande estampillés "Cocher vert pour la responsabilité".

Cette évolution est actuellement à l'essai au marché de Tân Mỹ (quartier de Tân Mỹ), avec deux étals de viande de porc traçable dont les informations sur les produits sont pleinement affichées. Une commerçante participant à ce modèle a indiqué que les entreprises partenaires fournissaient un soutien complet, allant de l'approvisionnement en marchandises jusqu'aux équipements, permettant ainsi aux commerçants d'accéder facilement à des sources de produits alimentaires conformes aux normes. Selon elle, bien que les consommateurs aient encore besoin de temps pour se familiariser avec ce nouveau concept, il s’agit d’une démarche essentielle pour aider les marchés traditionnels à monter en gamme et à instaurer la confiance auprès des clients.

Photo : CTV/CVN

Une nouvelle certification de qualité

Selon Nguyễn Nguyên Phương, directeur adjoint du Service de l’industrie et du commerce de Hô Chi Minh-Ville, après plus de deux ans de déploiement, de nombreuses entreprises participantes ont dépassé la phase d'observation. Le programme "Tick xanh trách nhiệm" ne constitue pas une nouvelle certification de qualité, mais consiste plutôt à numériser les normes existantes (telles que VietGAP, HACCP) via des codes QR et la technologie de la blockchain pour optimiser la traçabilité.

Ces trois derniers mois, le nombre d'entreprises adhérentes a connu une croissance rapide. À ce jour, plus de 500 entreprises avec près de 6.000 produits ont été certifiées. Si cette envergure répond globalement aux besoins des réseaux de distribution et des cantines collectives pour les produits frais, elle reste encore modeste par rapport à la taille globale du marché. L'extension du programme nécessitera du temps, car toutes les entreprises ne sont pas encore prêtes à rendre leurs données publiques, à modifier leurs processus de production et à accepter un mécanisme de contrôle rigoureux.

Le programme s'étend également aux cantines collectives et scolaires. Selon M. Phương, lorsque ces structures privilégient volontairement les aliments labellisés "Tick xanh", cela incite fortement les entreprises à élever la qualité de leurs produits. Actuellement, ce modèle est testé à titre pilote dans les quartiers de Tân Mỹ, Vĩnh Hội et la commune de Đông Thạnh, avant un déploiement à plus grande échelle.

De nombreuses entreprises intensifient d'ailleurs leur participation. MM Mega Market compte désormais 329 produits certifiés "Tick xanh trách nhiệm", dont près de 300 sont des produits frais, et s'est fixé pour objectif de standardiser 100 cantines scolaires d'ici septembre. De son côté, Unilever Food Solutions déploie environ 20 produits répondant aux critères du programme.

Photo: CTV/CVN

M. Phương a souligné que si l’adhésion des entreprises repose sur le volontariat, celles-ci restent soumises à un contrôle régulier de la part des autorités de régulation, des cabinets de conseil et des réseaux de distribution. En cas de violation délibérée des engagements relatifs à la qualité et à la sécurité sanitaire des aliments, les produits concernés seront immédiatement exclus du programme.

Hô Chi Minh-Ville étudie actuellement l'extension de ce modèle à d'autres marchés traditionnels via les bourses de marchandises, avec une phase pilote initiale dédiée à la filière de la viande. Ce modèle présente de nombreux critères similaires, ce qui permettra d'élargir l'accès des consommateurs à des sources de produits alimentaires sûrs.

Truong Giang/CVN