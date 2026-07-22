Le potentiel du marché aérien vietnamien séduit les grands loueurs d'avions

À l'occasion du Salon aéronautique international de Farnborough, plusieurs grands loueurs d'avions ont réaffirmé leur confiance dans le potentiel de croissance du marché aérien vietnamien, tandis que Vietnam Airlines a conclu des accords portant sur la location de 19 Boeing 737 MAX 8.

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Photo: VNA/CVN

Lors du Salon aéronautique international de Farnborough, au Royaume-Uni, qui réunit plus de 1.600 exposants sur une superficie de plus de 500.000 m², Vietnam Airlines a conclu, les 20 et 21 juillet, des accords avec trois des plus importantes sociétés mondiales de location d'avions afin d'intégrer 19 Boeing 737 MAX 8 supplémentaires à sa flotte.

Les accords ont été signés avec SMBC Aviation Capital, Avolon Aerospace Leasing Limited et AIP Capital, trois entreprises qui partagent la même confiance dans le potentiel du marché vietnamien. Lors d'entretiens accordés à l'Agence vietnamienne d'information (VNA) en marge du salon, leurs représentants ont unanimement exprimé leur optimisme quant aux perspectives de croissance du transport aérien au Vietnam.

Le directeur commercial de SMBC Aviation Capital, Barry Flannery, estime que le Vietnam est en passe de devenir l'un des marchés de l'aviation à la croissance la plus rapide en Asie-Pacifique au cours des deux prochaines décennies. Selon lui, cette dynamique repose sur plusieurs atouts, notamment une population jeune, un niveau de vie en hausse et une politique gouvernementale axée sur le développement des infrastructures, qu'il s'agisse des aéroports ou encore des infrastructures touristiques…

Le directeur commercial d'Avolon, Paul Geaney, souligne que l'Asie-Pacifique constitue aujourd'hui le premier marché mondial de l'aviation et demeure la région la plus dynamique en matière de croissance. Il indique que, parmi les dix principaux marchés de la région, le Vietnam a enregistré la progression la plus rapide au cours de la dernière décennie, avec une hausse de 121% du trafic aérien, qualifiant cette performance d'"exceptionnelle".

De son côté, Mathew Adamo, cofondateur d'AIP Capital, estime que le secteur aérien vietnamien présente un attrait considérable pour les investisseurs étrangers, porté par une économie en forte croissance et une population de plus de 100 millions d'habitants. Selon lui, le transport aérien fera assurément partie des moteurs de la croissance future du pays et continuera d'offrir de nombreuses opportunités d'investissement.

Aux termes des accords conclus à Farnborough, Vietnam Airlines recevra dix Boeing 737 MAX 8 de SMBC Aviation Capital, quatre d'Avolon Aerospace Leasing Limited et cinq de Phoenix Aviation Capital, société gérée par AIP Capital. Avec ces nouvelles opérations, le programme de développement de la flotte de la compagnie nationale comptera désormais 69 Boeing 737 MAX 8, dont 50 appareils acquis en propriété et 19 exploités en location.

Interrogé par la VNA à Londres, le président du conseil d'administration de Vietnam Airlines, Dang Ngoc Hoa, a indiqué que la compagnie connaît depuis plusieurs années une croissance soutenue, marquée par l'élargissement continu de son réseau et la modernisation de sa flotte. Celle-ci privilégie désormais des appareils de nouvelle génération, plus économes en carburant et plus respectueux de l'environnement, afin d'améliorer à la fois son efficacité opérationnelle et la qualité de service offerte aux passagers.

Selon lui, les accords conclus à Farnborough constituent une nouvelle étape dans la stratégie de développement de Vietnam Airlines. Ils répondent aux besoins de croissance au cours des prochaines années tout en illustrant la volonté de bâtir une compagnie aérienne nationale moderne, performante et hautement compétitive. Cette orientation s'inscrit également dans la mise en œuvre de la Résolution N°79-NQ/TW du Bureau politique relative au développement du secteur économique public.

Au-delà des 19 appareils qui seront livrés à partir de 2028, ces accords témoignent de la vision à long terme de Vietnam Airlines. Ils accompagneront l'extension de son réseau, le renforcement de ses capacités d'exploitation et la consolidation de sa position parmi les principaux transporteurs de la région, dans un marché vietnamien dont les perspectives continuent d'inspirer confiance aux investisseurs internationaux.

VNA/CVN