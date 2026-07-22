Vietnam - Canada : renforcer la résilience face à l'incertitude économique globale

De hauts responsables gouvernementaux, des chefs d'entreprise et des experts en politique commerciale de toute la région Indo-Pacifique et d'Europe se sont réunis le 20 juillet dans la mégapole du Sud pour le Forum commercial CPTPP-UE. Ce dialogue visait à planifier un rapprochement stratégique entre l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) et l'Union européenne (UE).

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Coorganisé par la Fondation Asie-Pacifique du Canada, le ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce ainsi que l'ambassade canadienne à Hanoï, l'événement s'est concentré sur trois axes majeurs : renforcer la résilience économique, consolider les échanges fondés sur des règles et ouvrir de nouveaux débouchés face à l'incertitude mondiale et à la fragmentation géopolitique actuelle.

Cette rencontre a rassemblé des délégations du Canada, du Vietnam, du Japon, de Singapour et de l'UE afin de définir des feuilles de route concrètes concernant l'alignement réglementaire, l'interopérabilité numérique, la sécurité des chaînes d'approvisionnement et la facilitation des investissements.

Lors de la cérémonie d'ouverture, Jim Nickel, ambassadeur du Canada au Vietnam, a souligné l'intérêt partagé par Ottawa et Hanoï pour bâtir des relations commerciales plus diversifiées et durables. Selon lui, le dynamisme de ce partenariat bilatéral illustre parfaitement la valeur d'une collaboration internationale ouverte et structurée.

Au cœur des débats figurait la position géographique et stratégique unique du Vietnam, l'un des rares pays simultanément signataires du CPTPP et de l'Accord de libre-échange avec l'Union européenne (EVFTA). Les participants ont ainsi exploré les moyens d'approfondir la coopération dans les secteurs prioritaires issus du dialogue inaugural CPTPP-UE, à savoir le commerce numérique, le développement durable et la sécurisation des flux logistiques.

Barrett Bingley, directeur régional pour l'Asie de la Fondation Asie-Pacifique du Canada, a rappelé que les flux économiques de demain ne dépendront pas uniquement des superpuissances, mais des nations prêtes à s'unir pour restaurer la confiance multilatérale. Il a salué le leadership croissant des deux pays hôtes dans cette démarche, tout en précisant qu'une meilleure interopérabilité des cadres réglementaires permettrait de réduire les barrières douanières tout en maintenant des normes strictes de gouvernance.

Se tournant vers l'avenir, Ngô Chung Khanh, directeur général adjoint du Département de la politique commerciale multilatérale relevant du ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce, a indiqué qu'en tant que président du CPTPP en 2026, le Vietnam s'efforcerait d'impliquer plus étroitement le secteur privé dans cette dynamique. Il a rappelé que si le dialogue politique reste essentiel, les relations d'affaires se construisent avant tout sur le terrain, d'où la nécessité de multiplier les passerelles entre entreprises, chambres de commerce, instituts de recherche et institutions publiques.

À propos de la Fondation Asie-Pacifique du Canada

La Fondation Asie-Pacifique du Canada (FAP Canada) est une institution publique indépendante et à but non lucratif, dédiée au renforcement de l'engagement du Canada en Asie et à l'approfondissement des liens de cette région avec le pays. Basée à Vancouver, avec un bureau régional pour l'Asie situé à Singapour, la FAP Canada sert de passerelle entre les gouvernements, les milieux d'affaires et les institutions universitaires des deux zones. Elle s'efforce ainsi de promouvoir une croissance inclusive, des partenariats résilients et l'innovation dans l'ensemble de l'Indo-Pacifique. À travers des recherches politiques de pointe, des dialogues stratégiques et des programmes ciblés - notamment dans les domaines du commerce, de la durabilité, de la sécurité, de l'action climatique, de l'éducation et de la coopération régionale -, la fondation ambitionne de dynamiser les relations économiques et de resserrer les liens humains entre le Canada et l'Asie.

Texte et photos : Truong Giang/CVN