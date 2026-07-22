Hanoï mise sur l'innovation pour moderniser son modèle de croissance

La capitale s'oriente vers une économie fondée sur le savoir, la technologie et l'innovation, en passant d'une logique d'application des technologies à une gouvernance fondée sur les données.

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Photo : VNA/CVN

Après plusieurs années de croissance reposant sur l'extension urbaine, les investissements dans les infrastructures et l’attraction des capitaux, Hanoï engage un renouvellement de son modèle de développement. La capitale s'oriente vers une économie fondée sur le savoir, la technologie et l'innovation, en passant d'une logique d'application des technologies à une gouvernance fondée sur les données.

Selon le secrétaire adjoint du Comité municipal du Parti, Nguyên Van Phong, la mise en œuvre de la Résolution N°57 du Bureau politique sur les percées dans le développement des sciences, des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique nationale ne vise pas uniquement le développement d’un secteur, mais la réorganisation des modes de gouvernance et le renforcement de l’efficacité de l’administration.

Cette approche s’est renforcée avec l’entrée en vigueur, le 1er juillet 2025, du nouveau modèle d’administration locale à deux niveaux. Les autorités de Hanoï estiment que la rationalisation de l'appareil administratif doit s'accompagner d'une révision des procédures, d'une meilleure exploitation des données et d'une amélioration des services destinés aux citoyens et aux entreprises.

Dans cette nouvelle organisation, les données et la transformation numérique occupent une place centrale. L’objectif n’est pas seulement de numériser les procédures existantes, mais de permettre que les décisions administratives reposent sur des données fiables, que les missions soient suivies de manière transparente et que leurs résultats puissent être évalués avec précision, a déclaré Nguyên Van Phong.

Le directeur du Service des sciences et des technologies de Hanoï, Cu Ngoc Trang, indique qu'un référentiel de compétences numériques a été mis en place pour l'ensemble des personnels du système politique et des citoyens, accompagné d'un plan de renforcement des compétences numériques pour la période 2026-2030.

La ville prévoit de généraliser l’évaluation des compétences numériques et de mettre en place un dispositif d’accompagnement dans ses 126 communes et quartiers. Elle ambitionne également que chaque fonctionnaire dispose, dès 2026, d’un assistant virtuel fondé sur l’intelligence artificielle afin de faciliter la recherche de documents, la préparation de rapports, l’examen des dossiers, l’analyse des données et l’élaboration de propositions.

Parallèlement, Hanoï mène une réforme en profondeur des procédures administratives selon le principe de leur simplification et de leur normalisation avant leur numérisation. La réorganisation des procédures administratives a permis de traiter plus de 700.000 dossiers sans condition de résidence et de restructurer plus de 2.000 procédures. L'application iHanoi compte désormais plus de 6,2 millions d'utilisateurs.

Hanoï met actuellement en place un Centre d'innovation destiné à développer un écosystème associant recherche, incubation, accélération, financement et commercialisation des technologies. La ville œuvre également pour créer un réseau de centres d’innovation et d’incubateurs d’entreprises technologiques, en faisant de la technopole de Hoa Lac le principal pôle de recherche et de développement.

Hanoï se fixe pour objectif de porter la part de l'économie numérique à environ 40% de son produit intérieur brut d'ici à 2030. Au cours des six premiers mois de 2026, la ville a signé 23 protocoles d'accord de coopération dans les domaines des sciences, des technologies et de l’innovation.

Selon le secrétaire adjoint du Comité municipal du Parti de Hanoï, Nguyên Van Phong, la prochaine percée de la capitale consistera à faire des sciences, des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique un moteur de la restructuration économique. La ville concentrera ses efforts sur le développement de ressources humaines hautement qualifiées dans les technologies, en lien avec la technopole de Hoà Lac, les universités et les instituts de recherche. Elle entend également créer des espaces favorisant l’adoption des technologies et mettre en œuvre un plan de 100 jours visant à accélérer la transformation numérique.

VNA/CVN