Le Vietnam participera au tournoi de hockey masculin à Singapour en mai prochain

L’équipe nationale masculine vietnamienne de hockey sur gazon participera en mai prochain au Four Nations Invitational Tournament 2026 au Centre sportif Seng Kang de Singapour.

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Photo : James Chew/CVN

Outre le Vietnam et le pays hôte Singapour, le tournoi inclura le Brunei et le Cambodge et se déroulera du 1er au 3 mai.

"Le tournoi mettra l’accent sur le développement de l’expérience compétitive, le renforcement de la coopération régionale et la création de liens d’amitié durables entre les équipes émergentes, a déclaré James Chew, Pdg de la Fédération vietnamienne de hockey. L’une des particularités de ce tournoi est la Coupe de l’Amitié, qui opposera exclusivement les trois pays les moins bien classés. Ce mini-tournoi, intégré à l’événement principal, vise à renforcer les liens, à promouvoir l’esprit sportif et à offrir une expérience de jeu supplémentaire aux équipes qui en ont le plus besoin".

Le Four Nations Invitational Tournament se déroulera sous forme de championnat, conformément aux politiques et procédures de compétition de la Fédération Internationale de Hockey. La Coupe de l’Amitié se tiendra simultanément, sous forme de championnat distinct, au sein du Tournoi des Quatre Nations.

En lançant ce tournoi et la Coupe de l’Amitié, les organisateurs visent à soutenir le développement du hockey sur gazon en Asie du Sud-Est, à créer des expériences mémorables et à jeter les bases de futures collaborations sportives.

Cette initiative servira de tremplin aux pays participants pour améliorer leur compétitivité à l’échelle continentale.

L’équipe vietnamienne s’entraîne actuellement intensivement à Hô Chi Minh-Ville sous la direction de l’entraîneur sud-coréen Kim Jung-chul, médaillé olympique.

Selon le calendrier, le Vietnam affrontera le Brunei le 1er mai, Singapour le 2 mai et le Cambodge le 3 mai.

VNA/CVN