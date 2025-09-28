Cyclisme

La Canadienne Magdeleine Vallieres championne du monde, immense surprise à Kigali

La Canadienne Magdeleine Vallieres a créé une immense surprise en devenant championne du monde de cyclisme sur route samedi 27 septembre à Kigali, où elle a devancé la Néo-Zélandaise Niamh Fisher-Black et l'Espagnole Mavi Garcia.

Photo : AFP/VNA/CVN

Issue d'une échappée de dix coureuses, la Canadienne de 24 ans a profité du surplace de toutes les favorites, dont la Française Pauline Ferrand-Prévot, qui se sont neutralisées avant de se réveiller trop tard pour rattraper la tête de la course.

"Je n'arrive pas à y croire", a balbutié Vallieres à l'arrivée, qu'elle a ralliée avec respectivement 23 et 27 secondes d'avance sur Fisher-Black et Garcia après avoir attaqué au pied de la côte pavée de Kimihurara, à un peu plus de deux kilomètres du but.

Derrière, les favorites, dont Demi Vollering et Marlen Reusser, sont arrivées plus d'une minute et demie plus tard.

Pauline Ferrand-Prévot, la principale tête d'affiche, s'est même complètement relevée à la fin pour terminer seulement 16e à 1:50, trois places derrière Juliette Labous, meilleure Française.

Le petit peloton des principales leaders s'est retrouvé quasiment à l'arrêt à environ 25 km de l'arrivée derrière un groupe de tête de dix coureuses et trois autres concurrentes en contre.

Les grandes nations avaient toutes une équipière à l'avant, mais lorsqu'elles ont réalisé que le bon train était parti, il était déjà trop tard.

Marlen Reusser, sacrée championne du monde du contre-la-montre dimanche dernier, s'est lancée dans un raid désespéré à l'entame du dernier des onze tours de circuit. Pauline Ferrand-Prévot aussi a tenté de passer à l'attaque, en vain.

Devant, Magdeleine Vallieres en a profité pour créer la sensation, elle qui n'avait remporté qu'une seule course dans sa carrière jusque-là, le modeste Trophée Palma, avec son équipe EF Education.

"Je vais prendre un peu de temps à réaliser, c'est fou, a-t-elle réagi. C'était un rêve, mais y a tellement de filles fortes. J'ai été dans les bons +moves+. La chance était avec moi aujourd'hui, les jambes aussi", a-t-elle déclaré.

AFP/VNA/CVN