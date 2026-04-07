Tour du Pays basque : Paul Seixas écrase le chrono inaugural, son premier succès en World Tour

Le phénomène français Paul Seixas a remporté lundi 6 avril à 19 ans sa première course World Tour, l'élite du cyclisme mondial, en écrasant le contre-la-montre inaugural du Tour du Pays basque couru autour de Bilbao.

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Le Lyonnais confirme son éclosion au plus haut niveau après sa deuxième place obtenue début mars aux Strade Bianche. Sa présence sur le Tour de France, pas évidente pour un coureur de son âge, dépendra en partie de sa performance cette semaine en Espagne, a prévenu son équipe Decathlon CMA CGM.

"C'est vraiment une belle surprise, a réagi Seixas qui a pris pour la première fois le maillot jaune du leader au général. C'est ma première victoire en World Tour sur une discipline que j'aime beaucoup, que je travaille depuis les juniors avec mon entraîneur et mon équipe."

Seixas a devancé un autre Français, Kevin Vauquelin, de 23 secondes. L'Autrichien Felix Grossschartner complète le podium, à 27 secondes.

Les deux principaux favoris à la victoire finale samedi ont eux reçu une terrible claque.

Le Mexicain Isaac Del Toro a concédé 51 secondes, tandis que l'Espagnol Juan Ayuso a vécu une très mauvaise journée, auteur de plusieurs fautes techniques pour terminer à près d'une minute et vingt secondes.

Seixas qui s'est élancé en milieu d'après-midi parmi les premiers favoris, a rapidement réalisé le meilleur temps provisoire en détrônant pour 28 secondes le Slovène Primoz Roglic alors en tête et finalement 4e.

Troisième du dernier Tour de France, l'Allemand Florian Lipowitz a pris la 6e place à plus d'une demi minute.

Seixas "dans le match"

Ce chrono était dessiné pour les grimpeurs-rouleurs, avec l'ascension de Santo Domingo d'entrée de jeu et une dernière pente exigeante avec une portion à 19%.

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Seixas compte déjà trois victoires cette saison, après une étape sur le Tour d'Algarve où il a terminé deuxième derrière Ayuso en février, et l'Ardèche Classic en février.

Il s'est mis dans les conditions pour succéder à Christophe Moreau, dernier Français vainqueur d'une course par étapes au niveau World Tour, voilà presque 20 ans (Critérium du Dauphiné Libéré, 2007).

"La course n'est pas finie, le Tour du Pays basque est une épreuve exigeante, il reste cinq jours, des étapes très difficiles, mais je suis dans le match", a déclaré Seixas.

La décision liée à sa participation au Tour de France est attendue après la Flèche Wallonne disputée le 22 avril 2026 et Liège-Bastogne-Liège quatre jours plus tard.

Mardi 7 avril, la 2e étape au départ de Pampelune est taillée pour les grimpeurs avec 2.800 mètres de dénivelé et le San Miguel Aralar, long de 9,5km à 7,7%. Une occasion pour Del Torro, vainqueur du Tour UAE en janvier, et Ayuso de faire une partie de leur retard. A moins que Seixas ne se sente aussi à l'aise en montagne que sur son vélo de chrono.

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