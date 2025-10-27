Mondiaux de cyclisme sur piste : Viviani, champion du monde avant la retraite

"La fin parfaite" : l'Italien Elia Viviani, qui avait annoncé au début du mois qu'il allait arrêter sa carrière, a vécu une dernière course de rêve en remportant un troisième et ultime titre de champion du monde sur piste dimanche 26 octobre à Santiago du Chili.

Photo : AFP/VNA/CVN

C'est les bras en croix pour signifier qu'il s'arrêtait là que l'Italien a fait son tour d'honneur après avoir remporté la course à l'élimination en battant le Néo-Zélandais Campbell Stewart lors du tout dernier sprint de sa carrière.

"J'étais très nerveux au départ, comme si c'était la première fois. C'est une fin parfaite, c'est ce que je voulais, un moment très spécial pour moi", a-t-il déclaré, très ému.

L'Italien de 36 ans a été longuement fêté sur le podium par toute la délégation italienne portant des t-shirts "The Last Dance".

Viviani est une figure du cyclisme sur piste et sur route. Champion olympique de l'omnium à Rio en 2016 et encore en argent dans la course à l'américaine à Paris en 2024, il a aussi gagné des étapes sur les trois Grands Tours.

Passé notamment par Quick-Step (2018-19), Sky (2015-17) puis Ineos (2022-24) et Cofidis (2020-21), Viviani affiche à son palmarès une victoire dans le Tour de France, cinq dans le Tour d'Italie, dont quatre lors de l'édition 2018 qu'il avait bouclée en tête du classement par points, et trois dans le Tour d'Espagne.

"Je suis heureux d'avoir beaucoup gagné sur la piste et sur la route. Si je devais choisir une victoire, c'est le titre olympique à Rio", a-t-il souligné en remerciant le monde du cyclisme pour tout ce qu'il lui a "apporté".

AFP/VNA/CVN



