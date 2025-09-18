Mondiaux de cyclisme : l'Italie sans Filippo Ganna au Rwanda

>> Cyclisme : Le coup de maître de Ferrand-Prévot
|Filippo Ganna ne prendra pas part aux contre-la-montre des championnats du monde au Rwanda.
|Photo : AFP/VNA/CVN
Les chances italiennes de médailles dans le contre-la-montre masculin du 21 septembre reposeront sur les épaules de Matteo Sobrero et de Mattia Cattaneo.
Ganna, double champion du monde (2020, 2021) et vice-champion olympique 2024 de la spécialité, a expliqué qu'il avait pris "la décision de ne pas participer aux Mondiaux depuis quelque temps, évidemment en raison du parcours".
"Mais je serai au départ des Championnats d'Europe pour faire de mon mieux", a-t-il précisé, en référence à la compétition programmée du 1ᵉʳ au 5 octobre en France.
Les sélectionnés italiens pour les Mondiaux-2025
Course en ligne hommes (28 septembre) : Marco Frigo, Giulio Pellizzari, Fausto Masnada, Mattia Cattaneo, Lorenzo Fortunato, Andrea Bagioli, Giulio Ciccone, Matteo Sobrero
Contre-la-montre hommes (21 septembre ) : Matteo Sobrero, Mattia Cattaneo
Course en ligne femmes (27 septembre) : Elisa Longo Borghini, Silvia Persico, Barbara Malcotti, Monica Trinca Colonel, Francesca Barale, Eleonora Camilla Gasparrini, Soraya Paladin
Contre-la-montre femmes (21 septembre) : Soraya Paladin, Monica Trinca Colonel
AFP/VNA/CVN