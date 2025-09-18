icon search
mask
International / Sports
Mondiaux de cyclisme : l'Italie sans Filippo Ganna au Rwanda

L'Italie se présentera aux Championnats du monde de cyclisme sur route au Rwanda (21-28 septembre) sans Filippo Ganna, grand spécialiste du chrono, a annoncé mercredi 17 septembre la Fédération italienne.

>> Cyclisme : Le coup de maître de Ferrand-Prévot

>> Cyclisme : sans Pogacar, la Vuelta promise à Vingegaard

>> Cyclisme : Geraint Thomas, les derniers feux du dragon gallois


Filippo Ganna ne prendra pas part aux contre-la-montre des championnats du monde au Rwanda. 
Photo : AFP/VNA/CVN

Les chances italiennes de médailles dans le contre-la-montre masculin du 21 septembre reposeront sur les épaules de Matteo Sobrero et de Mattia Cattaneo.

Ganna, double champion du monde (2020, 2021) et vice-champion olympique 2024 de la spécialité, a expliqué qu'il avait pris "la décision de ne pas participer aux Mondiaux depuis quelque temps, évidemment en raison du parcours".

"Mais je serai au départ des Championnats d'Europe pour faire de mon mieux", a-t-il précisé, en référence à la compétition programmée du 1ᵉʳ au 5 octobre en France.

Les sélectionnés italiens pour les Mondiaux-2025

Course en ligne hommes (28 septembre) : Marco Frigo, Giulio Pellizzari, Fausto Masnada, Mattia Cattaneo, Lorenzo Fortunato, Andrea Bagioli, Giulio Ciccone, Matteo Sobrero

Contre-la-montre hommes (21 septembre ) : Matteo Sobrero, Mattia Cattaneo

Course en ligne femmes (27 septembre) : Elisa Longo Borghini, Silvia Persico, Barbara Malcotti, Monica Trinca Colonel, Francesca Barale, Eleonora Camilla Gasparrini, Soraya Paladin

Contre-la-montre femmes (21 septembre) : Soraya Paladin, Monica Trinca Colonel

AFP/VNA/CVN

#Mondiaux de cyclisme #Italie #Filippo Ganna #Rwanda

Autres articles

Rédactrice en chef : Nguyễn Hồng Nga

Adresse : 79, rue Ly Thuong Kiêt, Hanoï, Vietnam

Permis de publication : 25/GP-BTTTT

Tél : (+84) 24 38 25 20 96

E-mail : courrier@vnanet.vn, courrier.cvn@gmail.com

back to top