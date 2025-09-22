Mondiaux de cyclisme : Evenepoel humilie Pogacar dans le contre-la-montre

Remco Evenepoel est devenu champion du monde du contre-la-montre pour la troisième année consécutive le 21 septembre à Kigali en survolant le chrono au point de rattraper et doubler Tadej Pogacar, parti deux minutes et demie avant lui et seulement quatrième au final.

Photo : AFP/VNA/CVN

Déjà sacré en 2023 à Glasgow et l'an dernier à Zurich, le Belge égale l'Allemand Tony Martin et l'Australien Michael Rogers, les deux seuls autres coureurs à avoir réussi ce triplé à la suite.

L'Australien Jay Vine et un autre Belge, Ilan Van Wilder, complètement le podium, terminant respectivement à 1:14 et 2:36 du vainqueur.

Pogacar, le jour de ses 27 ans, échoue à la quatrième place, à 2:37 d'Evenepoel qui l'a rattrapé et puis doublé dans la côte pavée de Kimihurura, une vision qu'on ne pensait jamais voir tellement le Slovène domine le cyclisme mondial.

Mais Evenepoel évoluait sur une autre planète dimanche, de bon augure avant la course en ligne le 28 septembre où il peut devenir le premier coureur de l'histoire à remporter les deux épreuves lors des mêmes Mondiaux, un an après avoir réussi ce doublé lors des Jeux Olympiques à Paris, un exploit là-aussi inédit.

Les deux Français Bruno Armirail et Paul Seixas, très déçu, ont terminé respectivement au 8e et au 16e rang.

Parti comme une balle, Evenepoel comptait déjà 45 secondes d'avance après seulement dix kilomètres sur le difficile parcours (40 km et 680 m de dénivelé) de Kigali qui accueille ces premiers Mondiaux sur le sol africain.

Coiffé comme d'habitude de son casque doré, il a continué sur le même rythme pour assommer la concurrence et Pogacar qui aura fort à faire dimanche prochain pour conserver son titre sur la course en ligne.

"J'étais vraiment dans une bonne journée, j'espère garder cette forme pour le 28 septembre", a souligné Evenepoel qui pourra devenir l'année prochaine à Montréal le premier à gagner le titre mondial du chrono quatre années de suite.

En attendant, le Flamand de 25 ans a une nouvelle fois prouvé qu'il était le maître incontesté du contre-la-montre. Un tiers exactement (22 sur 66) de ses victoires proviennent de cet effort solitaire grâce à sa puissance, son aérodynamisme parfait et un sens absolu du détail.

AFP/VNA/CVN