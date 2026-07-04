Coupe du monde 2026 : le Cap-Vert, "tombé la tête haute" après avoir sévèrement bousculé l'Argentine

L'Argentine championne du monde a dû attendre la prolongation pour venir à bout du Cabo Verde (3-2), en huitièmes de finale de la Coupe du monde, à Miami, ce samedi 4 juillet. Pour sa première participation, l'archipel termine son parcours "la tête haute".

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Photo : AFP/VNA/CVN

L'Argentine de Lionel Messi a fini par s’imposer 3 buts à 2 dans les prolongations face au Cabo Verde en 16e de finale de la Coupe du monde, sur la pelouse du Hard Rock Stadium. L'Albiceleste affrontera l'Égypte de Mohamed Salah en 8e de finale, mardi 7 juillet à Atlanta.

Rien n'a été simple pour les champions du monde en titre, poussés dans leurs retranchements par une équipe capverdienne largement inconnue d'eux. Le gardien Vozinha, dernier rempart héroïque, a repoussé l'échéance plus d'une fois.

Sensation de ce Mondial dès son entame, quand il avait laissé l'Espagne de Lamine Yamal muette (0-0), le Cabo Verde a réussi à rester invaincu en phase de groupe (2-2 face à l'Uruguay, 0-0 face à l'Arabie saoudite). C'était d'ailleurs la première fois depuis 2010 qu'une nation débutante atteignait la phase à élimination directe.

Vozinha, héros triste

"Ça aurait été de la folie de perdre, mais c'est ça, le football", a réagi le sélectionneur argentin Lionel Scaloni, qui disputait sa centième rencontre sur le banc de la sélection.

Tout était pourtant parti tranquillement pour l'Argentine quand Lionel Messi a ouvert le score d'un enchaînement d'un limpide contrôle, pour battre Vozinha de près (29e). Avec ce but, l’attaquant argentin devient le premier joueur de l’histoire à marquer lors de huit matches consécutifs de Coupe du monde, à cheval sur deux éditions. C’est son 7e but du tournoi sur les 11 inscrits par l'Argentine, portant son record personnel en Coupe du monde à 20 buts.

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Mais l'Argentine s'est reposée trop longtemps sur cet avantage. Deroy Duarte a égalisé pour le Cap-Vert malgré un angle fermé (1-1, 59e), trompant le gardien Emiliano Martínez. Le portier capverdien Vozinha a ensuite stoppé plusieurs frappes de Lionel Messi, dont des coups francs, aux 17e, 19e, 63e, 72e, 90e+5 et 106e minutes, forçant la prolongation.

Un scénario fou en prolongation

En prolongation, Lisandro Martínez a redonné l'avantage à l'Argentine sur un corner de Lionel Messi (2-1, 92e). Mais Sidny Lopes Cabral a égalisé d'une frappe enroulée de plus de 20 m (2-2, 103e). Un nouveau corner de l'attaquant argentin a ensuite trouvé la tête de Cristian Romero, le but étant finalement accordé au joueur capverdien Diney Borges (3-2, 111e).

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Les Capverdiens n'ont pas lâché pour autant, enchaînant les assauts jusqu'à un coup franc dangereux de Sidny Lopes Cabral repoussé par Emiliano Martínez à la 116e minute.

"Ce sont des matches couperet, personne ne te donne rien", a commenté Lionel Messi, élu homme du match, le visage marqué après plus de 120 minutes disputées. "C'est ce qui caractérise ce Mondial spécial: tout est très équilibré, très compliqué, tous les matches vont être extrêmement difficiles."

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Cabo Verde, "tombé la tête haute"

L'aventure s'arrête donc là pour les Requins Bleus, qui représentent un archipel d'environ 525.000 habitants. "Nous sommes tombés la tête haute", a déclaré Vozinha, 40 ans.

"Aujourd'hui, nous avons fait jeu égal avec l'Argentine. Et contre toutes les sélections, nous avons joué avec le cœur", a ajouté le gardien capverdien. "Cela finit sur une note triste, mais je me sens fier et satisfait du parcours que nous avons eu."

Le sélectionneur capverdien Pedro Leitão Brito a salué "le travail" de son équipe : "Nous avons fait honneur à notre pays. Nous avons montré notre identité." Le défenseur Pico Lopes a insisté sur la reconnaissance acquise par le pays durant ce Mondial : "Plus personne n'a besoin de demander ce qu'est le Cap-Vert, les gens savent où nous sommes sur la carte. Nous avons montré que nous pouvons rivaliser avec certaines des meilleures équipes du monde."

Le Cabo Verde a terminé deuxième du groupe H derrière l'Espagne, éliminant au passage l'Uruguay et l'Arabie saoudite, lors de la phase de poules.

AFP/VNA/CVN